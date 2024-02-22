العنزي لعمل التفافة من الجسر الرابط بين مدينتي ((سعد العبدالله)) و((جابر الأحمد))

(MENAFN
- Al-Anbaa) قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بعمل التفافة علوية من تحت الجسر الرابط بين مدينتي سعد العبدالله وجابر الأحمد.
وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى قانــــون البلدية رقم 33/ 2016، ولأهمية المقترح كـــون مدينتي سعــــد العبدالله وجابر الأحمد ذات كثافة سكانيـــة كبيــــرة وهناك حاجة ماســة لوجــــود مدخـــل على طريق الجهراء لتكـــون الحركة المرورية أكثـــر انسيابية وأيضا تقلل من الوقت على مرتادي الطريــــق في الدخــول للمدينتين في كل اتجاه لطريق الجهراء السريع.
وبالنظر لما سبق أقترح:
٭ عمل مدخل (التفافة علوية) لمدينة سعد العبدالله من تحت الجسر الرابط بين المدينتين للقادم من طريق الجهراء باتجاه العبدلي.
٭ عمل مدخل (التفافة علوية) لمدينة جابر الأحمد من تحت الجسر للقادم من طريق الجهراء باتجاه مدينــــة الكويـــت.
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