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العنزي لعمل التفافة من الجسر الرابط بين مدينتي ((سعد العبدالله)) و((جابر الأحمد))

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بعمل التفافة علوية من تحت الجسر الرابط بين مدينتي سعد العبدالله وجابر الأحمد.
وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى قانــــون البلدية رقم 33/ 2016، ولأهمية المقترح كـــون مدينتي سعــــد العبدالله وجابر الأحمد ذات كثافة سكانيـــة كبيــــرة وهناك حاجة ماســة لوجــــود مدخـــل على طريق الجهراء لتكـــون الحركة المرورية أكثـــر انسيابية وأيضا تقلل من الوقت على مرتادي الطريــــق في الدخــول للمدينتين في كل اتجاه لطريق الجهراء السريع.
وبالنظر لما سبق أقترح:
٭ عمل مدخل (التفافة علوية) لمدينة سعد العبدالله من تحت الجسر الرابط بين المدينتين للقادم من طريق الجهراء باتجاه العبدلي.
٭ عمل مدخل (التفافة علوية) لمدينة جابر الأحمد من تحت الجسر للقادم من طريق الجهراء باتجاه مدينــــة الكويـــت.

MENAFN22022024000130011022ID1107889501

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