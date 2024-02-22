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كويت التنمية والإنسانية.. بقلم: نسرين ربيعان .. ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في اليوم الوطني، كويت التنمية والإنسانية تحتفل الكويت الحبيبة هذا الشهر بالأعياد الوطنية، والتي أتخذها مناسبة لتجديد الشكر والعرفان على الدور الإنساني القيم لدولة الكويت، الذي يعكس نهجا متجذرا في المجتمع الكويتي، نهجا قائما على قيم الإيثار والكرم والعطاء ورد الضرر، لمساعدة من هم بأمس الحاجة في المنطقة والعالم، ومن ضمنهم الفئات الأكثر ضعفا ممن نزحوا قسرا بفعل الحروب والأزمات والاضطهاد، والتي تتفاقم بفعل عوامل أخرى كالتأثيرات الناجمة عن التغير المناخي.
يعكس الدور الإنساني المهم الذي تلعبه الكويت الحس الإنساني لدى قيادتها الرشيدة ومؤسساتها وقطاعها الخاص والخيري والأفراد من أصحاب الأيادي الخيرة، لتؤكد مكانتها مركزا للعمل الإنساني.
وتشهد شراكة المفوضية مع الكويت نموا مطردا عاما بعد عام، مدفوعة بتزايد الاحتياجات الإنسانية وموقف الدولة الإنساني لتقديم الدعم العاجل لمن هم بأمس الحاجة. ففي عام 2023، قدمت الدولة مساهمات سخية لتعزيز قدرة المفوضية على تقديم المساعدات الطارئة والعاجلة لمن تأثروا بالأزمات الإنسانية في كل سورية وتركيا والسودان والصومال وأفغانستان وغيرها. كما شهد العام الماضي محطات مهمة في مسيرتنا الحافلة بالتعاون والعمل المشترك مع الكويت، كاستضافة وزارة الخارجية لفعالية خاصة أقيمت بمناسبة يوم اللاجئ العالمي لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها النازحون قسرا وتكريما لصمودهم وشجاعتهم وسعيهم لبناء مستقبل أفضل. كما كرمت المفوضية كلا من جمال النوري، رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، ود.ماجد العازمي، مدير عام بيت الزكاة الكويتي، من خلال تعيينهم كرواد للعطاء لدى المفوضية تقديرا لالتزامهم، من خلال المناصب التي يتبوؤونها، بدعم القضايا الإنسانية عبر الشراكة مع المفوضية.
سأسلط الضوء في هذا المقال على الشراكة مع إحدى المؤسسات التنموية العريقة في المنطقة، وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كونه الذراع السيادية التي تعد أولى الجهات التنموية التي اتخذت من نهج الاستدامة دافعا لتلبية الاحتياجات الإنسانية حول العالم. فساهم الصندوق الكويتي من خلال شراكته مع المفوضية على تحسين الظروف المعيشية للنازحين قسرا والأفراد الأكثر ضعفا من اللاجئين والنازحين، وذلك من خلال مشاريع المأوى وتوسيع خدمات المياه والطاقة المتجددة وتوفير الخدمات الصحية الأساسية في كل من العراق والأردن واليمن. ومنذ عام 2017، نفذت المفوضية 5 مشاريع وجهت لدعم البنى التحتية للمناطق المتأثرة بأزمات النزوح بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية، مما ساهم في التخفيف من التحديات المعيشية التي يواجهها النازحون قسرا ومجتمعاتهم المضيفة، ونتطلع إلى توسيع هذا التعاون المثمر لمساعدة اللاجئين والنازحين قسرا في العالم.
في العام الماضي، افتتحت المفوضية مركز تسجيل في أربيل، بدعم من الصندوق الكويتي، وهو مركز يقدم خدمات متكاملة للاجئين السوريين من التسجيل إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات الحيوية. كما أطلقت المفوضية خلال العام الفائت وبالتعاون مع كلية العمارة بجامعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمكتب العربي للاستشارات الهندسية، مسابقة التصميم المعماري الأولى لمآوي اللاجئين في بنغلاديش والتي توجهت لطلاب الهندسة المعمارية في جامعة الكويت، مما يعكس حرص الصندوق على رفع مستوى الوعي وتمكين الشباب والتشجيع على الابتكار والاستدامة من خلال إدماجهم في إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات الإنسانية العالمية.
اسمحوا لي بأن أختتم هذه المقالة بمشاركة رأي شخصي مدعم بتوقيعي الرسمي، فلطالما قرأت في التقارير عن دولة غنية بتاريخها، الأصيلة بمجتمعها، والإنسانية بعطاءاتها ولطالما كانت توصف كمثال «لفزعة» أهل الخير، وبعد تكليفي في دولة الكويت أصبحت هذه الصورة حقيقة مدعمة بأمثلة عديدة متجذرة بمعدن شعبها الأصيل، لمسته من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والقائمين عليها والمجتمع الكويتي، بمختلف أطيافه، من حرص على مد يد العون وإغاثة المحتاجين، وهي القيم التي نعول عليها لاستمرار عملنا وتعاوننا وشراكتنا في خدمة النازحين قسرا في كل مكان حول العالم.
وبمناسبة الأعياد الوطنية، أتوجه إلى دولة الكويت، قيادة وشعبا، بأحر التهاني والتبريكات والتمنيات القلبية بدوام الأمن والأمان والتقدم والنجاح والازدهار. حفظها الله من كل مكروه.

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