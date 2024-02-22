الخضر لـ ((الأنباء)): تطبيق آلية طلب ((الأدوية)) عبر البوابة الإلكترونية لمستشفى الأميري

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت رئيسة قسم الصيدلية في مستشفى الأميري الصيدلانية فاطمة الخضر، عن البدء في تطبيق آلية طلب «الأدوية» عبر البوابة الإلكترونية للمستشفى وتسلمها من مراكز الرعاية الأولية القريبة من مناطق سكنهم. وذكرت في تصريح لـ «الأنباء»، أن قسم الصيدلية بمستشفى الأميري بدأ بعمل أسبوع تعريفي توعوي للمرضى عن كيفية طلب «الأدوية» عبر البوابة الإلكترونية للمستشفى، مبينة أنه تم تخصيص نخبة من الصيادلة لتوجيه وإرشاد المرضى عن كيفية تفعيل الخدمة في هواتفهم.
وأشارت إلى أن مستشفى الأميري وفر عبر البوابة الإلكترونية خدمة توصيل «الأدوية» لمراكز الرعاية الأولية القريبة من منازلهم وأيضا خدمة الرد على الاستفسارات وملاحظات المرضى، مشيدة بدعم مدير منطقة العاصمة الصحية د.أفراح الصراف ومدير مستشفى الأميري د.أريج الكندري ورئيس الهيئة الطبية د.محمد الجارالله.
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