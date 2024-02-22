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الخضر لـ ((الأنباء)): تطبيق آلية طلب ((الأدوية)) عبر البوابة الإلكترونية لمستشفى الأميري

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت رئيسة قسم الصيدلية في مستشفى الأميري الصيدلانية فاطمة الخضر، عن البدء في تطبيق آلية طلب «الأدوية» عبر البوابة الإلكترونية للمستشفى وتسلمها من مراكز الرعاية الأولية القريبة من مناطق سكنهم. وذكرت في تصريح لـ «الأنباء»، أن قسم الصيدلية بمستشفى الأميري بدأ بعمل أسبوع تعريفي توعوي للمرضى عن كيفية طلب «الأدوية» عبر البوابة الإلكترونية للمستشفى، مبينة أنه تم تخصيص نخبة من الصيادلة لتوجيه وإرشاد المرضى عن كيفية تفعيل الخدمة في هواتفهم.
وأشارت إلى أن مستشفى الأميري وفر عبر البوابة الإلكترونية خدمة توصيل «الأدوية» لمراكز الرعاية الأولية القريبة من منازلهم وأيضا خدمة الرد على الاستفسارات وملاحظات المرضى، مشيدة بدعم مدير منطقة العاصمة الصحية د.أفراح الصراف ومدير مستشفى الأميري د.أريج الكندري ورئيس الهيئة الطبية د.محمد الجارالله.

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