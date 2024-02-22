بدر السلمان: تعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ المشاريع الهندسية بالإسكان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أشاد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م. بدر السلمان بتعاون وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. سالم الحجرف، لافتا إلى سرعة تجاوبه للقاء المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وبحث عدد من القضايا المهنية ذات العلاقة بتعزيز دورها في تنفيذ المشاريع والاشراف عليها.
وأوضح السلمان أن لقاء عقد بمكتب د. الحجرف بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. راشد العنزي وعدد من أعضاء الاتحاد، وعرضت فيه بعض المقترحات حول تنفيذ مشاريع كبرى في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مضيفا أننا لمسنا من الوزير والمسؤولين في المؤسسة حرصا على تعزيز الشفافية والعدالة وتجنب الاحتكار في تنفيذ المشاريع والمسابقات الهندسية لتنفيذها والاشراف عليها.
وأكد السلمان، حرص الاتحاد على التعاون مع الوزير والطاقم الفني والهندسي للمؤسسة لما فيه المصلحة العامة وفتح باب مشاركة أكبر عدد ممكن من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في المشاريع التي تطرحها الحكومة في مختلف المجالات وخاصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية المقدمة للمواطنين. وأشار السلمان إلى الدعم والتأييد الذي لقيه مقترح الاتحاد من الوزير ومدير عام المؤسسة بالانابة لعمل لجنة مشتركة بين الاتحاد والجهاز التنفيذي للمؤسسة للتباحث ومناقشة المقترحات المقدمة من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
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