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بدر السلمان: تعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ المشاريع الهندسية بالإسكان

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م. بدر السلمان بتعاون وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. سالم الحجرف، لافتا إلى سرعة تجاوبه للقاء المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وبحث عدد من القضايا المهنية ذات العلاقة بتعزيز دورها في تنفيذ المشاريع والاشراف عليها.
وأوضح السلمان أن لقاء عقد بمكتب د. الحجرف بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. راشد العنزي وعدد من أعضاء الاتحاد، وعرضت فيه بعض المقترحات حول تنفيذ مشاريع كبرى في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مضيفا أننا لمسنا من الوزير والمسؤولين في المؤسسة حرصا على تعزيز الشفافية والعدالة وتجنب الاحتكار في تنفيذ المشاريع والمسابقات الهندسية لتنفيذها والاشراف عليها.
وأكد السلمان، حرص الاتحاد على التعاون مع الوزير والطاقم الفني والهندسي للمؤسسة لما فيه المصلحة العامة وفتح باب مشاركة أكبر عدد ممكن من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في المشاريع التي تطرحها الحكومة في مختلف المجالات وخاصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية المقدمة للمواطنين. وأشار السلمان إلى الدعم والتأييد الذي لقيه مقترح الاتحاد من الوزير ومدير عام المؤسسة بالانابة لعمل لجنة مشتركة بين الاتحاد والجهاز التنفيذي للمؤسسة للتباحث ومناقشة المقترحات المقدمة من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

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