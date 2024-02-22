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عزام الصباح هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم السفير الشيخ عزام الصباح بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية. وشدد السفير الشيخ عزام الصباح، في تصريح صحافي، على أن الأعياد الوطنية محطة رئيسية لمراجعة الذات في ما نقدمه للوطن من جهود وعطاء. وأعرب عن أمله في أن يتم تبني فكرة تكريم رواد العمل الوطني في هذه المناسبة المجيدة، ممن يقدمون عطاءات ومنجزات وطنية متميزة، تسهم في تحقيق ما نطمح إليه جميعا من رفعة وازدهار من أجل الكويت الغالية.
‏وأشار إلى أن ذلك يأتي تشجيعا وتحفيزا لجميع أبناء الوطن، والشباب خصوصا لبذل المزيد من العطاء والتفاني في العمل لرفعة راية الكويت.

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