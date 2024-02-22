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محافظ الجهراء: نستذكر ملاحم وبطولات شهدائنا الأبرار

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع محافظ الجهراء ناصر الحجرف لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية الخالدة. وقال الحجرف: بهذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعا، نستذكر بفخر واعتزاز الأجداد المؤسسين لهذا الوطن الغالي، كما نستذكر ملاحم وبطولات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم أروع البطولات في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الكويت والذود عنها بدمائهم الزكية، وأن ما قدموه سيظل دوما مصدر إلهام ونموذجا يحتذى به في معاني الانتماء والولاء للوطن ولقيادته الحكيمة ممثلة في أسرة آل الصباح الكرام.
وأكد الحجرف، في تصريحه، على تجديد البيعة والولاء والطاعة لمقام صاحب السمو الذي يقود السفينة بحنكته واقتدار لبر الأمان ومزيد من الرفاهية والأمن والأمان لكويتنا الحبيبة للتغلب على جميع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم من حولنا ضمانا لحماية الكويت وشعبها، مشيرا إلى أن هذه المناسبة مدعاة للفخر والاعتزاز، بما سطره أبناء الكويت الأوائل من المؤسسين والأجداد من إنجازات يشهد بها القاصي والداني.
وختم الحجرف تصريحه بالتوجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة تحت ظل قيادتها الحكيمة ممثلة بمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن يحفظ كل بلاد المسلمين من كل مكروه.

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