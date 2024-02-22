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وزير الداخلية بالوكالة: المطار الجديد نقلة نوعية

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أهمية تطوير قطاع النقل الجوي في الكويت، لافتا الى أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بالقطاعات الإستراتيجية في البلاد التي يعتبر «الطيران المدني» أحد روافدها.
وقال اليوسف لـ «كونا»، خلال اجتماعه أمس مع مسؤولي الإدارة العامة للطيران المدني، إن ما تشهده البلاد من تطور في سوق الطيران يأتي متزامنا مع الخطط الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانيات هذا القطاع المهم والحيوي من خلال عملها القائم على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي. وأضاف أن إنجاز وتنفيذ مبنى مطار الكويت الدولي الجديد أحد مشاريع خطة التنمية في البلاد يلقى اهتماما خاصا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، مشيرا إلى أن المشروع سيحقق نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد وطني قوي يدعم الرؤية المستقبلية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي. ودعا إلى ضرورة العمل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في الإدارة العامة للطيران المدني.

MENAFN22022024000130011022ID1107889493

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