وزير الداخلية بالوكالة: المطار الجديد نقلة نوعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أهمية تطوير قطاع النقل الجوي في الكويت، لافتا الى أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بالقطاعات الإستراتيجية في البلاد التي يعتبر «الطيران المدني» أحد روافدها.
وقال اليوسف لـ «كونا»، خلال اجتماعه أمس مع مسؤولي الإدارة العامة للطيران المدني، إن ما تشهده البلاد من تطور في سوق الطيران يأتي متزامنا مع الخطط الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانيات هذا القطاع المهم والحيوي من خلال عملها القائم على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي. وأضاف أن إنجاز وتنفيذ مبنى مطار الكويت الدولي الجديد أحد مشاريع خطة التنمية في البلاد يلقى اهتماما خاصا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، مشيرا إلى أن المشروع سيحقق نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد وطني قوي يدعم الرؤية المستقبلية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي. ودعا إلى ضرورة العمل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في الإدارة العامة للطيران المدني.
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