سفارات الكويت في العالم تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفلت سفارات الكويت لدى الدول العربية والأجنبية بالأعياد الوطنية، حيث أقامت سفارتنا لدى مملكة البحرين احتفالا بذكرى العيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني وعدد من كبار الشخصيات ورؤساء البعثات الديبلوماسية في المملكة. وبهذه المناسبة رفع سفيرنا لدى البحرين الشيخ ثامر الجابر، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي الوفي.
وقال الشيخ ثامر «إن العيد الوطني يوم فخر واعتزاز بمنجزات بلادنا العزيزة ومستقبلها الواعد، فهي كويت الحرية والديموقراطية والمحبة والسلام، وطن الخير والعطاء والإنسانية والوفاء، وإن الشعب الكويتي مضرب المثل في الوفاء لقيادته وولائه لوطنه، فهم دائما ساكن هون في عيون وقلب قادتهم».
كما أشاد بالموقف المشرف لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا الداعم للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم على بلادنا، وأناب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله لحضور الحفل.
ونقل الشيخ خالد بن عبدالله تهاني وتبريكات ولي العهد البحريني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي الشقيق.
من جانبه، أعرب سفيرنا لدى البحرين عن جزيل شكره وامتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما يوليه من حرص واهتمام دائم بالدفع قدما بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وفي دبي، أعرب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، عن أحر التهاني لكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالات الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير، مؤكدا أن «فرحة الكويت هي فرحة خليجية ولجميع الإماراتيين.. فخليجنا واحد».
وقال المري، في تصريح لـ «كونا» خلال احتفال أقامته القنصلية العامة للكويت في دبي والإمارات الشمالية بحضور مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى وشخصيات رسمية وديبلوماسية، «إننا في الإمارات حريصون على الحضور والمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، وان نرى التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا وبين الأشقاء في الكويت».
من جهته، رفع قنصل الكويت العام في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.
كذلك، احتفلت سفارة الكويت لدى قطر بالذكرى الـ 63 للعيد لاستقلال الكويت والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات.
وأكد سفيرنا لدى قطر خالد المطيري، في كلمة له بالحفل في هذه المناسبة: نستذكر بكل عز وفخر كفاح الأجداد الذين كان لهم الفضل العظيم والجهد الكبير في نيل الاستقلال والانطلاق إلى بناء حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.
وأضاف انه منذ استقلال الكويت وهي تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية متزنة أخذة بالانفتاح والتواصل طريقا والإيمان بالصداقة والسلام مبدأ والتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا في إطار من التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية.
بدوره، أكد سفير الكويت لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري على عمق العلاقات الكويتية ـ العمانية التي تتميز بأنها علاقات راسخة وضاربة بجذورها في عمق التاريخ وحملتها الأجيال جيلا بعد جيل بمحبة وود ووفاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهاجري بمناسبة احتفال السفارة بالعيد الوطني للاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33.
وقال: الحديث عن العلاقات الكويتية ـ العمانية حديث يطول سرده ويحتاج لأيام عديدة وما الزيارة التي قام بها صاحب السمو لسلطنة عمان وحل ضيفا عزيزا على أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلا دلالة كبيرة تترجم على أرض الواقع تلك العلاقات الأخوية.
شارك في الحفل عدد من أصحاب السمو وكبار الشخصيات وأعضاء مجلس الشورى والمسؤولين العمانيين إلى جانب سفراء الدول الشقيقة والصديقة في السلطنة، كما شارك صاحب السمو تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ضيف شرف الاحتفال.
واحتفلت القنصلية العامة للكويت في جدة بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله والمدير العام لفرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي وعدد من الأمراء ومنتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء السلك الديبلوماسي والقناصل ورجال الأعمال والإعلاميين والطلبة الكويتيين المبتعثين بالجامعات في المنطقة الغربية.
وتقدم القنصل العام للكويت المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري ـ في تصريح لـ «كونا» ـ بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الحكومة والشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن تبقى واحة أمن وأمان.
كما أشاد القنصل المطيري بالعلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية، مؤكدا أنها علاقات راسخة تنطلق من روابط تاريخية متجذرة وتعد نموذجا راقيا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب.
وقال إن الكويت والمملكة تعملان يدا بيد لتتكامل «رؤية المملكة 2030» مع «رؤية الكويت 2035»، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة بين البلدين وتطوريها. كما أشار المطيري إلى الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين، ولاسيما الزيارة الاخيرة لصاحب السمو إلى المملكة التي تعد الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار والرخاء.
كما احتفلت سفارتنا في القاهرة والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 للتحرير. وكان في استقبال الضيوف السفير غانم الغانم ومندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري. وشارك في الاحتفال لفيف كبير من المسؤولين يتقدمهم د.محمد شاكر وزير الكهرباء نيابة عن د.مصطفي مدبولي، ووزراء الهجرة والبترول والمالية والطيران والتموين والثقافة وعدد من السفراء العرب والأجانب ومحافظا الجيزة والقاهرة ورجال سياسة وفن وإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والشخصيات العامة. وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي لمسيرة العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت وأبرز محطاتها عبر التاريخ. كما احتفلت سفارات الكويت في كوريا الجنوبية وكمبوديا وغانا وقنصليتها في اسطنبول بأعياد الكويت الوطنية.
وبهذه المناسبة، أقام سفير الكويت لدى كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي حفل استقبال بحضور رفيع المستوى من الحكومة الكورية الجنوبية وعلى رأسها وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات بارك سانغ ووه، إضافة إلى رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة لدى كوريا الجنوبية وأعضاء السلك الديبلوماسي. وأشاد السفير الرشيدي بموقف كوريا الجنوبية تجاه دعم تحرير الكويت، مؤكدا أن «هذا الموقف النبيل سيظل راسخا في وجدان الشعب الكويتي».
بدوره، قال الوزير بارك: إن الكويت وكوريا الجنوبية احتفظتا بعلاقاتهما الوطيدة القائمة على الثقة المتبادلة والممتدة عبر سنوات طويلة منذ عام 1979.
وفي كمبوديا، ذكرت سفارة الكويت ـ في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ـ أنها اقامت حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي سوك تشيندا صوفيا ضيف شرف خاص وممثلا عن الحكومة الكمبودية وبمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء البعثات الديبلوماسية في كمبوديا. اما في غانا، فأقام السفير محمد الخالدي حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره عدد كبير من الشخصيات الرسمية والديبلوماسيين والمقيمين في غانا من بينهم نائب وزير التعليم الغاني نتيم فجور.
بدورها، أقامت القنصلية الكويتية في إسطنبول حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور العديد من الشخصيات التركية من بينهم نائب والي مدينة إسطنبول أوزلام بوزكورت ورؤساء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين بتركيا.
وذكرت القنصلية، في بيان، أن قنصلها العام محمد الشرجي تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على الكويت.
كذلك، احتفلت سفارة الكويت لدى الجزائر بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير، حيث استقبل السفير محمد الشبو وزير المالية الجزائري لعزيز فايد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وشخصيات سياسية وثقافية رفيعة وأعضاء في البرلمان الجزائري والجهات الرسمية وعددا من السفراء المعتمدين في الجزائر.
وأشاد عميد السلك الديبلوماسي في الجزائر السفير محمد الشبو بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ الجزائرية.
وأشار إلى التحضير المشترك لعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة ليكون خطوة أخرى للتوقيع على العديد من الاتفاقيات والارتقاء بالتبادل التجاري والاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
وجدد الشبو بهذه المناسبة رفض الكويت للممارسات الهادفة إلى تهجير واستهداف المدنيين في فلسطين وتمسك قيادته الرشيدة «بضرورة العودة إلى قرارات الشرعية الدولية التي تضمن لهم حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
من جانبه، أشاد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد بالعلاقات الجزائرية ـ الكويتية، مشيرا إلى أنه حضر لمشاركة الأشقاء الكويتيين في الاحتفالات الرسمية ونقل تهاني القيادة الجزائرية والحكومة والشعب الجزائري إلى الأشقاء في الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
من جهته، تقدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري ياسين المهدي وليد بخالص التهاني للكويت وشعبها، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بالمواقف الشجاعة للكويت ووقوفها إلى جانب القضايا العادلة في العالم.
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