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سفارات الكويت في العالم تحتفل بالأعياد الوطنية

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت سفارات الكويت لدى الدول العربية والأجنبية بالأعياد الوطنية، حيث أقامت سفارتنا لدى مملكة البحرين احتفالا بذكرى العيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني وعدد من كبار الشخصيات ورؤساء البعثات الديبلوماسية في المملكة. وبهذه المناسبة رفع سفيرنا لدى البحرين الشيخ ثامر الجابر، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي الوفي.
وقال الشيخ ثامر «إن العيد الوطني يوم فخر واعتزاز بمنجزات بلادنا العزيزة ومستقبلها الواعد، فهي كويت الحرية والديموقراطية والمحبة والسلام، وطن الخير والعطاء والإنسانية والوفاء، وإن الشعب الكويتي مضرب المثل في الوفاء لقيادته وولائه لوطنه، فهم دائما ساكن هون في عيون وقلب قادتهم».
كما أشاد بالموقف المشرف لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا الداعم للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم على بلادنا، وأناب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله لحضور الحفل.
ونقل الشيخ خالد بن عبدالله تهاني وتبريكات ولي العهد البحريني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي الشقيق.
من جانبه، أعرب سفيرنا لدى البحرين عن جزيل شكره وامتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما يوليه من حرص واهتمام دائم بالدفع قدما بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وفي دبي، أعرب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، عن أحر التهاني لكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالات الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير، مؤكدا أن «فرحة الكويت هي فرحة خليجية ولجميع الإماراتيين.. فخليجنا واحد».
وقال المري، في تصريح لـ «كونا» خلال احتفال أقامته القنصلية العامة للكويت في دبي والإمارات الشمالية بحضور مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى وشخصيات رسمية وديبلوماسية، «إننا في الإمارات حريصون على الحضور والمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، وان نرى التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا وبين الأشقاء في الكويت».
من جهته، رفع قنصل الكويت العام في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.
كذلك، احتفلت سفارة الكويت لدى قطر بالذكرى الـ 63 للعيد لاستقلال الكويت والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات.
وأكد سفيرنا لدى قطر خالد المطيري، في كلمة له بالحفل في هذه المناسبة: نستذكر بكل عز وفخر كفاح الأجداد الذين كان لهم الفضل العظيم والجهد الكبير في نيل الاستقلال والانطلاق إلى بناء حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.
وأضاف انه منذ استقلال الكويت وهي تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية متزنة أخذة بالانفتاح والتواصل طريقا والإيمان بالصداقة والسلام مبدأ والتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا في إطار من التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية.
بدوره، أكد سفير الكويت لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري على عمق العلاقات الكويتية ـ العمانية التي تتميز بأنها علاقات راسخة وضاربة بجذورها في عمق التاريخ وحملتها الأجيال جيلا بعد جيل بمحبة وود ووفاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهاجري بمناسبة احتفال السفارة بالعيد الوطني للاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33.
وقال: الحديث عن العلاقات الكويتية ـ العمانية حديث يطول سرده ويحتاج لأيام عديدة وما الزيارة التي قام بها صاحب السمو لسلطنة عمان وحل ضيفا عزيزا على أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلا دلالة كبيرة تترجم على أرض الواقع تلك العلاقات الأخوية.
شارك في الحفل عدد من أصحاب السمو وكبار الشخصيات وأعضاء مجلس الشورى والمسؤولين العمانيين إلى جانب سفراء الدول الشقيقة والصديقة في السلطنة، كما شارك صاحب السمو تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ضيف شرف الاحتفال.
واحتفلت القنصلية العامة للكويت في جدة بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله والمدير العام لفرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي وعدد من الأمراء ومنتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء السلك الديبلوماسي والقناصل ورجال الأعمال والإعلاميين والطلبة الكويتيين المبتعثين بالجامعات في المنطقة الغربية.
وتقدم القنصل العام للكويت المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري ـ في تصريح لـ «كونا» ـ بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الحكومة والشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن تبقى واحة أمن وأمان.
كما أشاد القنصل المطيري بالعلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية، مؤكدا أنها علاقات راسخة تنطلق من روابط تاريخية متجذرة وتعد نموذجا راقيا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب.
وقال إن الكويت والمملكة تعملان يدا بيد لتتكامل «رؤية المملكة 2030» مع «رؤية الكويت 2035»، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة بين البلدين وتطوريها. كما أشار المطيري إلى الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين، ولاسيما الزيارة الاخيرة لصاحب السمو إلى المملكة التي تعد الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار والرخاء.
كما احتفلت سفارتنا في القاهرة والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 للتحرير. وكان في استقبال الضيوف السفير غانم الغانم ومندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري. وشارك في الاحتفال لفيف كبير من المسؤولين يتقدمهم د.محمد شاكر وزير الكهرباء نيابة عن د.مصطفي مدبولي، ووزراء الهجرة والبترول والمالية والطيران والتموين والثقافة وعدد من السفراء العرب والأجانب ومحافظا الجيزة والقاهرة ورجال سياسة وفن وإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والشخصيات العامة. وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي لمسيرة العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت وأبرز محطاتها عبر التاريخ. كما احتفلت سفارات الكويت في كوريا الجنوبية وكمبوديا وغانا وقنصليتها في اسطنبول بأعياد الكويت الوطنية.
وبهذه المناسبة، أقام سفير الكويت لدى كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي حفل استقبال بحضور رفيع المستوى من الحكومة الكورية الجنوبية وعلى رأسها وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات بارك سانغ ووه، إضافة إلى رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة لدى كوريا الجنوبية وأعضاء السلك الديبلوماسي. وأشاد السفير الرشيدي بموقف كوريا الجنوبية تجاه دعم تحرير الكويت، مؤكدا أن «هذا الموقف النبيل سيظل راسخا في وجدان الشعب الكويتي».
بدوره، قال الوزير بارك: إن الكويت وكوريا الجنوبية احتفظتا بعلاقاتهما الوطيدة القائمة على الثقة المتبادلة والممتدة عبر سنوات طويلة منذ عام 1979.
وفي كمبوديا، ذكرت سفارة الكويت ـ في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ـ أنها اقامت حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي سوك تشيندا صوفيا ضيف شرف خاص وممثلا عن الحكومة الكمبودية وبمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء البعثات الديبلوماسية في كمبوديا. اما في غانا، فأقام السفير محمد الخالدي حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره عدد كبير من الشخصيات الرسمية والديبلوماسيين والمقيمين في غانا من بينهم نائب وزير التعليم الغاني نتيم فجور.
بدورها، أقامت القنصلية الكويتية في إسطنبول حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور العديد من الشخصيات التركية من بينهم نائب والي مدينة إسطنبول أوزلام بوزكورت ورؤساء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين بتركيا.
وذكرت القنصلية، في بيان، أن قنصلها العام محمد الشرجي تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على الكويت.
كذلك، احتفلت سفارة الكويت لدى الجزائر بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير، حيث استقبل السفير محمد الشبو وزير المالية الجزائري لعزيز فايد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وشخصيات سياسية وثقافية رفيعة وأعضاء في البرلمان الجزائري والجهات الرسمية وعددا من السفراء المعتمدين في الجزائر.
وأشاد عميد السلك الديبلوماسي في الجزائر السفير محمد الشبو بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ الجزائرية.
وأشار إلى التحضير المشترك لعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة ليكون خطوة أخرى للتوقيع على العديد من الاتفاقيات والارتقاء بالتبادل التجاري والاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
وجدد الشبو بهذه المناسبة رفض الكويت للممارسات الهادفة إلى تهجير واستهداف المدنيين في فلسطين وتمسك قيادته الرشيدة «بضرورة العودة إلى قرارات الشرعية الدولية التي تضمن لهم حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
من جانبه، أشاد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد بالعلاقات الجزائرية ـ الكويتية، مشيرا إلى أنه حضر لمشاركة الأشقاء الكويتيين في الاحتفالات الرسمية ونقل تهاني القيادة الجزائرية والحكومة والشعب الجزائري إلى الأشقاء في الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
من جهته، تقدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري ياسين المهدي وليد بخالص التهاني للكويت وشعبها، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بالمواقف الشجاعة للكويت ووقوفها إلى جانب القضايا العادلة في العالم.

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