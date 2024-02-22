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((التطوعية النسائية)) نظّمت مهرجان ((كويت العز))

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المهرجان الثقافي التراثي الوطني «كويت العز» في مكتبة الكويت الوطنية وشارع السدو، اشتمل على ندوة حوارية ومعرضا وطنيا وفقرات فنية متنوعة.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة فادية السعد، في تصريح صحافي أمس، الحرص على المشاركة السنوية في الأعياد الوطنية وإقامة العديد من الأنشطة احتفالا بهذه المناسبات العزيزة على قلوب الكويتيين والقيام بدور توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية.
وقالت السعد إنه للعام الثاني على التوالي يتم تنظيم هذا الاحتفال تزامنا مع الأعياد الوطنية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية.

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