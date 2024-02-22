((التطوعية النسائية)) نظّمت مهرجان ((كويت العز))

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظمت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المهرجان الثقافي التراثي الوطني «كويت العز» في مكتبة الكويت الوطنية وشارع السدو، اشتمل على ندوة حوارية ومعرضا وطنيا وفقرات فنية متنوعة.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة فادية السعد، في تصريح صحافي أمس، الحرص على المشاركة السنوية في الأعياد الوطنية وإقامة العديد من الأنشطة احتفالا بهذه المناسبات العزيزة على قلوب الكويتيين والقيام بدور توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية.
وقالت السعد إنه للعام الثاني على التوالي يتم تنظيم هذا الاحتفال تزامنا مع الأعياد الوطنية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية.
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