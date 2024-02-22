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((ملتقى الكويت القانوني الثالث)) واصل فعالياته بعقد 3 جلسات و4 ورش عمل

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
استكمل «ملتقى الكويت القانوني الثالث»، الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية، أمس، جلسات وورش العمل المصاحبة وذلك برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب.
وجاءت الجلسة الثالثة من الملتقى بعنوان «مراجعات للتقسيم الاداري للدولة» والتي ترأستها د.سها التركيت من الامانة العامة لمكتب ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي بالكلية.
وتحدث عميد الدراسات العليا بالكلية د.أحمد الفارسي عن اهمية التقسيم الاداري، لاسيما بعد تحول الدولة إلى دولة رفاه تقدم الخدمات للمواطنين، بما ادى إلى خلق نظام اداري جديد قائم على مبدأ تقسيم العمل، مبينا ان اغلب الدول اليوم بما فيها الكويت انتهجت نظام «لا مركزي» للادارة لتوزيع العمل واشباع احتياجات الناس، مشيرا إلى ان كل دولة تتبع النظام الذي يتماشى مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، مبينا ان اللامركزية قائمة على تعدد السلطات الادارية وتقوم على أساس الانتخاب.
من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي السابق ورئيس جمعية المحامين السابق المحامي عبدالرحمن الحميدان ان «البلدية» في السابق كانت تسيطر على انشطة الدولة وخفت نوعا ما في السبعينيات وبدأت الوزارات تمارس دورها واصبحت «البلدية» متخصصة فقط بأعمالها، مبينا ان الابتعاد عن المركزية يسهم في تقديم خدمات بشكل أكبر.
خطة التنمية
وبعنوان «التنسيق المطلوب بين قوانين خطة التنمية طويلة المدى والخطط السنوية مع برنامج عمل الحكومة»، جاءت الجلسة الرابعة والتي ترأستها مدير مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية د.بشاير المخيزيم. وتحدث رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع عن الاشكالية في خطة وبرنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى غياب السياسات العامة للدولة على الرغم من وجود خطط طويلة الأمد لكن ليست لدينا سياسات عامة أو مرجعيات تحكم السياسات التي تسير عليها الدولة، وبالتالي لا يجوز ان تحيد عنها، وبين عشية وضحاها تتغير الوزارة فتتغير معها السياسات، موضحا ان لدينا 10 مجالس عليا في الدولة ولكنها غير متناغمة ولا يجمعها إطار واحد في السياسات العامة.
وأكد المقاطع ان برنامج الحكومة يستلزم ضرورة الخروج عن إطار الرتابة التقليدية في بناء برنامج الحكومة والخلط المتكرر بين الخطط الحكومية بسبب الاعتماد على آليات مؤسسات التخطيط القائمة التي تدور في حلقة مفرغة دون ان تقدم جديدا يتوافق مع المطلوب في هذا البرنامج وفقا لما هو مقرر بنص المادة 98 من الدستور، مطالبا بضرورة انشاء مكتب سياسي فني تابع لرئيس الوزراء يكون ركيزة لمسار البرنامج السياسي والاطار التنموي لعمل الحكومة متحررا من القيود التقليدية والانطلاق من الدستور وكذلك قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي باعتبارهما عاملين رئيسين في هذا التوجه.
وتابع: السؤال المهم: ما البرنامج الذي لابد ان تتبعه الحكومة للانتقال من المرحلة الحالية لمرحلة افضل؟
ولفت إلى ان برنامج عمل الحكومة يتماثل مع الخطة التنموية ويكاد يتطابق معها بما يفقد البرنامج مفهومه وجوهره وغاياته والسبب يرجع إلى ان من يتولى اعداد البرنامج موظفون فنيون، مؤكدا ان اعداد البرنامج السياسي للحكومة يحتاج إلى فكر سياسي فهو برنامج يطرح الرؤية والتوجهات والقضايا ومحاورها والفترة الزمنية العامة للبرنامج والتقسيم الزمني العام للقضايا والمشروعات. وطالب بضرورة اعادة النظر في اسلوب اعداد البرنامج السياسي للحكومة، قائلا: برنامج عمل الحكومة سنده منضبط وقضاياه كلية وإطاره سياسات، اما الخطط فتتوزع بين قصيرة وبعيدة المدى ويتفاوت تبعا لتلك الطبيعة والمعطيات معايير وآليات قياس إنجاز كل منهما ونمط تقييمها.
بدوره، تحدث الخبير الإستراتيجي د.أحمد بوزبر عن استراتيجية تنسيقية بين قوانين خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، لافتا إلى ان المواطن يريد من التنمية الأمور التي تمسه بشكل مباشر احتياجاته ومتطلباته.
وأوضح بوزبر ان المواطن يريد زيادات مالية وعدم تطبيق الضريبة ومكافحة الفساد وخدمات عامة ومعاملات دون تدخل واستقرار السلطتين وجودة في التعليم والصحة والسكن، أما الحكومة فتريد تغيير ثقافة المواطن من الريعية إلى المنتجة ومجلس الأمة يريد متطلبات تشريعية وتحقيق انجازات عبر تشريعات شعبية ورقابة مستحقة والمجتمع المدني يريد مشاركة الحكومة في صنع القرار ودعم انشطة الدولة محليا وعالميا.
وتابع: كما ان القطاع الخاص يريد تطوير بيئة الأعمال والشراكة في القطاع الاقتصادي والعدالة وفق المادة 20 والتمكين من المشاركة في الإدارة التشغيلية، وهناك حلقات مفقودة تتمثل في النمطية في الإعداد والاختيار ومشكلتنا ليست في الخطط والاهداف وانما بالتنفيذ على أرض الواقع.
الابتكار في العدالة
وناقشت الجلسة الخامسة موضوع «الابتكار في قطاعي العدالة والقانون» والتي ترأسها المحامي بدر المقاطع.
وذكر الوزير الأسبق د.عادل الصبيح ان تكنولوجيا المعلومات تستطيع فعل الكثير وبإمكان المحاكم ان تختصر الكثير من الاجراءات التي تمكنها من اتخاذ القرار السليم، مبينا أن أسباب النزاعات تعود إلى ان العقود غير محكمة وغير محددة وكذلك بطء التقاضي والفصل والتنفيذ بما يعطي كل طرف امكانية التعسف مع الآخر.
ولفت إلى ان هناك دولا قامت بعمل تطبيقات الكترونية تحد من النزاعات، موضحا ان التقاضي الالكتروني يمكن ان يحفظ حقوق الناس ويوفر الوقت والجهد.
وأشار عضو مجلس إدارة متفرغ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات د.وليد الحساوي ان الابتكار في قطاعي العدالة والقانون قد يكون محدودا جدا ولا بد من الاستفادة منه، لافتا إلى تأثير التقنية على مجالات مختلفة منها دخول التقنية على صناعات قائمة واحداث عملية تغيير كبير فيها.
4 ورش عمل
عقدت 4 ورش عمل بالتزامن مع الجلسات، حملت الاولى عنوان «خريج القانون في إدارة الفتوى والتشريع»، وترأستها مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات بالكلية هناء الابراهيم، وتحدث فيها كل من وكيلة إدارة في إدارة الفتوى والتشريع كوثر الحرز ورئيسة قطاع بادارة الفتوى والتشريع هنوف الربيعان وعضوة هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية د.خالد الحويلة.
وتناولت ورشة العمل الثانية «خريج القانون في القطاعين المصرفي والتأمين» والتي ترأستها د.دانة الدعيج من الكلية وتحدث فيها من اتحاد المصارف الكويتية د.نواف الشريعان ومن الاتحاد الكويتي للتأمين طاهر الخطيب. وسلطت ورشة العمل الثالثة الضوء على «خريج القانون في الإدارة العامة للتحقيقات»، حيث ترأسها د.عبدالله الرميح من الكلية وتحدث فيها عضو التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية محمد الفيلكاوي.
أما الورشة الرابعة فجاءت بعنوان «خريج القانون في النيابة العامة» وتحدث فيها نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد الدعيج.

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