الصندوق الكويتي للتنمية يستضيف برنامجاً تدريبياً لمؤسسات مجموعة التنسيق العربية

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع معهد القانون الدولي برنامجا تدريبيا بعنوان «استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة لمؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق»، وذلك بمشاركة أعضاء مؤسسات مجموعة التنسيق. ومن خلال البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير، تم تسليط الضوء على آلية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة، وخاصة وثيقة المبادئ الأساسية لشراء السلع والأعمال والخدمات، ووثائق القواعد الإرشادية لشراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية والاستشارية، بالإضافة إلى وثيقة القواعد الإرشادية لنظام العقوبات، ومكافحة فساد المشتريات، ونظام شكاوى المشتريات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بنظام المشتريات.
من جانبه، قال مراقب إدارة العمليات لشؤون دول وسط وشرق وجنوب افريقيا بالصندوق إياد الغربللي: يسر الصندوق الكويتي للتنمية استضافة البرنامج التدريبي المهم الذي يأتي نتاجا للشراكة والتعاون مع مجموعة التنسيق ومعهد القانون الدولي منذ 2018، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات أعضاء مجموعة التنسيق في مجال استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة، بما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية عملياتها. وأضاف الغربللي أن البرنامج التدريبي قدم من قبل محاضرين خبراء من معهد القانون الدولي، ويشمل شرحا لكيفية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة للعقود الخاصة بالمقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى عقود التوريد، ونأمل أن يساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق وتحسين أدائها بمجال التمويل التنموي.
بدورها، أشارت فاطمة الحليبي اختصاصي أول قانوني في إدارة العمليات الى أن الوثائق المحدثة والخاصة بمشتريات وعقود مؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق محل البرنامج التدريبي، تم تحديثها لتواكب أحدث المتغيرات وأفضل الممارسات.
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