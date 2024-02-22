Friday, 23 February 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصندوق الكويتي للتنمية يستضيف برنامجاً تدريبياً لمؤسسات مجموعة التنسيق العربية

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع معهد القانون الدولي برنامجا تدريبيا بعنوان «استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة لمؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق»، وذلك بمشاركة أعضاء مؤسسات مجموعة التنسيق. ومن خلال البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير، تم تسليط الضوء على آلية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة، وخاصة وثيقة المبادئ الأساسية لشراء السلع والأعمال والخدمات، ووثائق القواعد الإرشادية لشراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية والاستشارية، بالإضافة إلى وثيقة القواعد الإرشادية لنظام العقوبات، ومكافحة فساد المشتريات، ونظام شكاوى المشتريات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بنظام المشتريات.
من جانبه، قال مراقب إدارة العمليات لشؤون دول وسط وشرق وجنوب افريقيا بالصندوق إياد الغربللي: يسر الصندوق الكويتي للتنمية استضافة البرنامج التدريبي المهم الذي يأتي نتاجا للشراكة والتعاون مع مجموعة التنسيق ومعهد القانون الدولي منذ 2018، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات أعضاء مجموعة التنسيق في مجال استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة، بما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية عملياتها. وأضاف الغربللي أن البرنامج التدريبي قدم من قبل محاضرين خبراء من معهد القانون الدولي، ويشمل شرحا لكيفية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة للعقود الخاصة بالمقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى عقود التوريد، ونأمل أن يساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق وتحسين أدائها بمجال التمويل التنموي.
بدورها، أشارت فاطمة الحليبي اختصاصي أول قانوني في إدارة العمليات الى أن الوثائق المحدثة والخاصة بمشتريات وعقود مؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق محل البرنامج التدريبي، تم تحديثها لتواكب أحدث المتغيرات وأفضل الممارسات.

MENAFN22022024000130011022ID1107889488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث