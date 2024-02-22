وزير الخارجية خلال احتفال الوزارة بالأعياد: ليُدِم الله على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفت وزارة الخارجية أمس بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، بحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ومساعدي الوزير ومنتسبي وزارة الخارجية، حيث تم تبادل التهاني بهذه المناسبة العزيزة.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية عن تمنياته للجميع بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلدنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلدنا الحبيب بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا في ديوان عام الوزارة مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية وانغ دي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.
وتناول اللقاء عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الكويت والصين وبحث أطر مجالات التعاون الثنائي المتعددة في إطار مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين على الصعد كافة والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة في المحافل الدولية المختلفة.
كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162 وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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