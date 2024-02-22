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وزير الخارجية خلال احتفال الوزارة بالأعياد: ليُدِم الله على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار

2/22/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفت وزارة الخارجية أمس بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، بحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ومساعدي الوزير ومنتسبي وزارة الخارجية، حيث تم تبادل التهاني بهذه المناسبة العزيزة.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية عن تمنياته للجميع بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلدنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلدنا الحبيب بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا في ديوان عام الوزارة مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية وانغ دي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.
وتناول اللقاء عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الكويت والصين وبحث أطر مجالات التعاون الثنائي المتعددة في إطار مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين على الصعد كافة والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة في المحافل الدولية المختلفة.
كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162 وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

MENAFN22022024000130011022ID1107889484

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