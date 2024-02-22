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((لولو هايبر)) احتفلت بالأعياد الوطنية

2/22/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في فبراير، ترددت روح الفرح والاحتفال في جميع فروع سلسلة متاجر «لولو هايبرماركت» بمناسبة الأيام الوطنية وأيام التحرير، حيث تم إطلاق حملة «أمة كبيرة.. خصومات كبيرة» والتي استمرت من 21 إلى 27 فبراير بجميع فروع الهايبرماركت وحققت نجاحا كبيرا.
واستمر المهرجان لمدة أسبوع وتم تنظيمه بالتعاون بين محافظة مبارك الكبير ومثلها المحافظ محمود بوشهري، وكبار إدارة «لولو» في الكويت، وتم تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها تشمل صفقات لم تقدم من قبل في جميع الفئات، بما في ذلك المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والمجمدة ومنتجات الصحة والجمال والمنتجات المنزلية، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة والإكسسوارات والأجهزة القابلة للارتداء والأدوات الإلكترونية.
وتم تقديم 63 خصما فريدا طوال الأسبوع، وتوفير 600 عربة تسوق مجانية للعملاء المحظوظين لمدة 5 أيام من 22 إلى 25 فبراير، كما قدمت مبادرة «علامة الأسبوع» ومهرجان «هلا ديجيتال شوبينغ» مجموعة متنوعة من المنتجات الماركة بأسعار جذابة، وقدمت «صفقة اليوم» خصومات خاصة على مجموعة مختارة من المنتجات في كل يوم من فترة المهرجان.
كما قدمت «لولو» اهتماما خاصا للمنتجات المحلية من خلال سوق «منتجات الكويت الطازجة»، حيث تم تقديم منتجات محلية طازجة وعالية الجودة ومصنوعة بكل فخر في الكويت. وشهدت أقسام الملابس والأحذية وحقائب السيدات إقبالا كبيرا، حيث تم تقديم عروض «اشتري 2 واحصل على 1 مجانا» من 14 فبراير إلى 9 مارس، بالإضافة إلى عرض خاص «اشتري 1 واحصل على 1 مجانا» على الملابس والأحذية وحقائب السيدات فقط من 22 إلى 24 فبراير.

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