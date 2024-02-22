((لولو هايبر)) احتفلت بالأعياد الوطنية

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- Al-Anbaa) في فبراير، ترددت روح الفرح والاحتفال في جميع فروع سلسلة متاجر «لولو هايبرماركت» بمناسبة الأيام الوطنية وأيام التحرير، حيث تم إطلاق حملة «أمة كبيرة.. خصومات كبيرة» والتي استمرت من 21 إلى 27 فبراير بجميع فروع الهايبرماركت وحققت نجاحا كبيرا.
واستمر المهرجان لمدة أسبوع وتم تنظيمه بالتعاون بين محافظة مبارك الكبير ومثلها المحافظ محمود بوشهري، وكبار إدارة «لولو» في الكويت، وتم تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها تشمل صفقات لم تقدم من قبل في جميع الفئات، بما في ذلك المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والمجمدة ومنتجات الصحة والجمال والمنتجات المنزلية، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة والإكسسوارات والأجهزة القابلة للارتداء والأدوات الإلكترونية.
وتم تقديم 63 خصما فريدا طوال الأسبوع، وتوفير 600 عربة تسوق مجانية للعملاء المحظوظين لمدة 5 أيام من 22 إلى 25 فبراير، كما قدمت مبادرة «علامة الأسبوع» ومهرجان «هلا ديجيتال شوبينغ» مجموعة متنوعة من المنتجات الماركة بأسعار جذابة، وقدمت «صفقة اليوم» خصومات خاصة على مجموعة مختارة من المنتجات في كل يوم من فترة المهرجان.
كما قدمت «لولو» اهتماما خاصا للمنتجات المحلية من خلال سوق «منتجات الكويت الطازجة»، حيث تم تقديم منتجات محلية طازجة وعالية الجودة ومصنوعة بكل فخر في الكويت. وشهدت أقسام الملابس والأحذية وحقائب السيدات إقبالا كبيرا، حيث تم تقديم عروض «اشتري 2 واحصل على 1 مجانا» من 14 فبراير إلى 9 مارس، بالإضافة إلى عرض خاص «اشتري 1 واحصل على 1 مجانا» على الملابس والأحذية وحقائب السيدات فقط من 22 إلى 24 فبراير.
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