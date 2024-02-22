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((عز وفخر)).. في مركز الخرافي لأنشطة ذوي الإعاقة

2/22/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظم مركز الخرافي لأنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة أمس احتفالا بالأعياد الوطنية تحت شعار «فخر وعز» بحضور رئيس مجلس الإدارة سبيكة الجاسر ومديرة المركز عائشة السالم ومسؤول العلاقات العامة والأنشطة فواز القبان وحشد كبير من أولياء الأمور والأسر الكويتية، وكان الاحتفال عرسا وطنيا في مناسبة تعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل كويتي تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية.
وقال المركز في بيان صحافي إن الاحتفال هذا العام له نكهة فنية مميزة، حيث صاحبه اقامة معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الاعاقة في المركز، كما تضمن العديد من المنتجات المصنوعة يدويا والأعمال الفنية والحرفية المميزة لهم، كما ساهم في التعرف على المنتجات الفريدة ورؤية الفتيات أثناء إنتاجهن من خلال ورش تدريبية حية وميدانية أبرزت مواهب وإبداعات ومساهمات وقدرات ذوي الإعاقة.
وشكل الحفل والمعرض الفني فرصة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم في المجتمع، وتمكينهم وتعزيز الوعي المجتمعي والتفاعل والتضامن مع حقوقهم وشؤونهم وقضياهم.
كما عكست الفعالية التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتزام الكويت بتوفير فرص عادلة ومتساوية ومتكافئة لجميع أطياف المجتمع في الحقوق والواجبات بما يحقق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الحفل تم تكريم شركة «زين» الراعي الحصري التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح الحفل ومعرض المنتجات، وتم توزيع شهادات تقدير ودروع تذكارية لكل الجهات المشاركة تقديرا لجهودها وتعاونها في تحقيق أهداف الحفل.

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