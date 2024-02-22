((عز وفخر)).. في مركز الخرافي لأنشطة ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظم مركز الخرافي لأنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة أمس احتفالا بالأعياد الوطنية تحت شعار «فخر وعز» بحضور رئيس مجلس الإدارة سبيكة الجاسر ومديرة المركز عائشة السالم ومسؤول العلاقات العامة والأنشطة فواز القبان وحشد كبير من أولياء الأمور والأسر الكويتية، وكان الاحتفال عرسا وطنيا في مناسبة تعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل كويتي تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية.
وقال المركز في بيان صحافي إن الاحتفال هذا العام له نكهة فنية مميزة، حيث صاحبه اقامة معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الاعاقة في المركز، كما تضمن العديد من المنتجات المصنوعة يدويا والأعمال الفنية والحرفية المميزة لهم، كما ساهم في التعرف على المنتجات الفريدة ورؤية الفتيات أثناء إنتاجهن من خلال ورش تدريبية حية وميدانية أبرزت مواهب وإبداعات ومساهمات وقدرات ذوي الإعاقة.
وشكل الحفل والمعرض الفني فرصة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم في المجتمع، وتمكينهم وتعزيز الوعي المجتمعي والتفاعل والتضامن مع حقوقهم وشؤونهم وقضياهم.
كما عكست الفعالية التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتزام الكويت بتوفير فرص عادلة ومتساوية ومتكافئة لجميع أطياف المجتمع في الحقوق والواجبات بما يحقق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الحفل تم تكريم شركة «زين» الراعي الحصري التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح الحفل ومعرض المنتجات، وتم توزيع شهادات تقدير ودروع تذكارية لكل الجهات المشاركة تقديرا لجهودها وتعاونها في تحقيق أهداف الحفل.
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