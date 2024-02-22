سفراء لـ ((الأنباء)) الكويت أيقونة لنشر السلام وتحظى بتقدير المجتمع الدولي



رفع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد أسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد وللكويت وشعبها التقدم والازدهار.

وأشاد السفراء بالدور الفاعل الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا، موضحين أنها دولة مرموقة تحظى باهتمام وتقدير المجتمع الدولي وأيقونة لنشر السلام في مختلف أنحاء العالم.

السعودية

في البداية، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية، مضيفا ان المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا يشاركون الأشقاء في الكويت فرحتهم ويعتبرونها مناسبة كويتية - سعودية، وذلك لما يربط البلدين والشعبين من أواصر قربى وجوار ومصير مشترك.

وأضاف: هذه المناسبة تذكر الأجيال المتعاقبة من الكويتيين بالجهود الكبيرة التي قام بها المؤسسون من أجل ترسيخ دعائم الدولة التي باتت تحظى بالاهتمام والتقدير من المجتمع الدولي، وأيقونة لنشر السلام من خلال علاقاتها المتميزة مع الدول والمنظمات الدولية، مبينا ان يوم التحرير يستذكر فيه أبناء وبنات الكويت التضحيات الكبيرة خلال فترة الغزو المريرة التي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنهم، وبفضل الله وحمده استطاعت الكويت وخلال فترة قصيرة من النهوض واستكمال مسيرة النمو والتطور حتى أصبحت عنصرا فعالا يسعى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

ووصف بن سعد العلاقات السعودية - الكويتية بالتاريخية والتي تتميز بأنها أخوية وراسخة وتحظى باهتمام وتقدير القيادة السياسية في البلدين، وهذا ما يؤكده البيان الختامي بعد زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة الشهر الماضي، على تعزيز العلاقات المتينة بشراكة استراتيجية تشمل كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والثقافية، وغيرها، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.

الإمارات

من جانبه، رفع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر حامد النيادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي الشقيق بقيادة صاحب السمو الأمير، متمنيا أن يديم الله على كويت الخير العزة والرفعة والرخاء والتقدم، في ظل قائد مسيرتها وبسواعد أبنائها.

وأشاد النيادي بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، معربا عن ثقته في نمو وتطور العلاقات الثنائية بمختلف المجالات بفضل الرعاية التي تحظى بها من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيرا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023، مؤكدا على دور القطاع الخاص وتحفيز القيادة لتعزيز الاستثمارات، مبينا أن التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين البلدين من شأنه ان يساهم أكثر في تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، لافتا إلى ان الإمارات تشارك شقيقتها الكويت في الاحتفال بالأعياد الوطنية كما ان السفارة تتزين بألوان العلم الكويتي خلال فترة الأعياد الوطنية.

بريطانيا

ومن جهتها، هنأت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بالأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن هذا العام له أهمية خاصة في تاريخ المملكة المتحدة والكويت، حيث نحتفل بمرور قرن وربع من الشراكة بين بلدينا، متأملين بكل فخر واعتزاز بكل ما حققناه معا، بما في ذلك تعاوننا للدفاع عن سيادة الكويت وسلامة أراضيها خلال حرب الخليج الأولى، وأتمنى للجميع قضاء وقت ممتع مع أحبائهم.

الصين

من ناحيته، قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي: يطيب لي أن أتقدم نيابة عن جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسي، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا، متمنيا لشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

أضاف جيانوي: إنني إذ أشارك أبناء الكويت البهجة والسرور بهذه المناسبة العزيزة، فإنني أنتهز الفرصة لأعرب عن كامل الاستعداد والحرص للعمل مع الزملاء الكويتيين لتعزيز التعاون الثنائي.

الاتحاد الأوروبي

في السياق ذاته، رفعت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينين أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير والحكومة والشعب الكويتي الصديق.

وقالت كويستينين: يقدر الاتحاد الأوروبي قيمة الصداقة الوطيدة مع الكويت، التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البناء، متطلعة إلى العمل مع الحكومة والشعب الكويتي لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز النمو المستدام، والعمل على نشر السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم.

فرنسا

ومن جهتها، قال السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر: بالنيابة عن فرنسا، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لصاحب السمو الأمير وحكومة وشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل على تعميق تعاونها مع الكويت على أساس من الثقة والقيم المشتركة والاحترام المتبادل.

وتابعت: يصادف هذا العام الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير الكويت وانتهاء حرب الخليج، لقد كانت فرنسا عضوا نشطا في قوات التحالف التي ساعدت في تحرير الكويت، إن وجودنا كحلفاء جنبا إلى جنب في الحرب، خلق علاقات خاصة جدا، تتجاوز روابط الصداقة العادية بين البلدين.

سوسرا

بدوره، قال السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي: نيابة عن الحكومة السويسرية، أتقدم بخالص التمنيات الطيبة لمقام صاحب السمو الأمير وعموم شعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية لهذا البلد الحر المسالم والصديق.

وزاد بالميلي: سويسرا فخورة بالصداقة طويلة الأمد، لافتا إلى أن الكويت تتمتع بتقاليد مهمة في تعزيز الحوار وإقامة علاقات جيدة مع جميع أعضاء المجتمع الدولي، كما أن الكويت وشعبها يبنون الجسور ويبحثون عن أصدقاء وليس أعداء.

إيطاليا

وقال السفير الإيطالي المعين لورينزو موريني: باسمي ونيابة عن حكومة وشعب إيطاليا، يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، والحكومة الكويتية والشعب الصديق، متمنيا للكويت وشعبها دوام الاستقرار والسلام والازدهار.

وذكر ان هناك اهتماما إيطاليا كبيرا بالكويت، لاسيما ان إيطاليا تنظر إلى الكويت كنموذج متقدم في الاستقرار والتسامح والديموقراطية، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تطورت إلى شراكة ديناميكية طويلة الأمد في جميع المجالات.

كندا

وقالت السفيرة الكندية لدى البلاد عاليا مواني: يشرفني باسم كندا والكنديين أن أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير وحكومة وشعب الكويت، مضيفة ان كندا والكويت شريكان، تربطهما قيم مشتركة وروابط قوية، وتفتخر بلادنا بأنها لعبت دورا في تحرير الكويت، ولديها الآن أفراد من القوات المسلحة الكندية متمركزون في مركز الدعم العملياتي الخاص بنا في الكويت، مما يتيح الأمن والاستقرار والمشاركة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة، متطلعة إلى تعميق العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة في السنوات المقبلة.

كرواتيا

وأعرب عميد السلك الديبلوماسي الأوروبي سفير جمهورية كرواتيا أمير موهاريمي عن خالص التهاني نيابة عن مواطني كرواتيا، مضيفا انه يغتنم الفرصة للتعبير عن ثقته في مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين دولتينا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل رفاهية مواطنينا.

النمسا

وهنأ سفير النمسا لدى البلاد ماريان وربا الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا للكويت وشعبها مستقبلا سعيدا ومزدهرا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

وتابع وربا: تؤثر الصراعات المسلحة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على كل من الكويت والنمسا، ونؤمن بأن التعاون ضروري للتغلب على هذه الأوقات الصعبة، ولذلك اتفقت دولتانا على تبادل وجهات النظر وتقييم الوضع بانتظام، وتعزيز تعاوننا الذي أثبت نجاحه على مدار 62 عاما من العلاقات الديبلوماسية.

هولندا

في السياق ذاته، قال سفير هولندا لدى البلاد لورنس ويستهوف: أتقدم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 63 للاستقلال والـ 33 للتحرير.

وأضاف ويستهوف: يسرني أن أعلن أنه في 2024، ستحتفل هولندا والكويت بالذكرى الـ 60 للعلاقات الديبلوماسية بينهما، وإنني على ثقة من أنه من خلال الجهود التعاونية والمكثفة، ستستمر العلاقات الودية والتعاون الدائم، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، بين بلدينا في الازدهار في السنوات المقبلة، وسيكون هذا التقدم في مصلحة شعوبنا، كما سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

ألمانيا

وقال السفير الألماني لدى البلاد هانز كريستيان فون رايبنيتس: بالنيابة عن السفارة الألمانية، أود أن أستغل هذه المناسبة لتقديم التهاني للكويت الصديقة، ولصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وجميع أفراد الشعب الكويتي.

وزاد: تستطيع الكويت أن تنظر بفخر كبير إلى 63 عاما من التطور المدهش، حيث نشأت دولة حديثة ومتطورة على شواطئ الخليج العربي.

إسبانيا

وهنأ السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار الكويت قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، قائلا: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أطيب تمنياتنا بالرخاء والسعادة لجميع أفراد الشعب الكويتي، فضلا عن رسالة صداقة وثيقة من الحكومة والشعب الإسبانيين.

وأكد اغيلار أهمية الشراكة الاستراتيجية التاريخية والمثمرة بين البلدين، متمنيا أن تشهد العلاقات تقاربا أقوى طوال هذا العام، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

بلجيكا

وقال سفير بلجيكا لدى البلاد كريستيان دوومز: أود باسم جلالة الملك وشعب بلجيكا أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير والحكومة والشعب الكويتي، مشيرا إلى ان بلجيكا والكويت تتمتعان بتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات الديبلوماسية القوية القائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، وتتركز جهودنا على تكثيف الحوار السياسي وتعزيز تعاوننا الاقتصادي.

كوريا

من ناحيته، أعرب سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها عن تهانيه بالأعياد الوطنية قائلا: نيابة عن حكومة وشعب كوريا وبالأصالة عن نفسي، يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات لحكومة وشعب الكويت، متمنين لهم احتفالات سعيدة.

وتابع: تكن جمهورية كوريا احتراما كبيرا لعلاقتها مع الكويت، وعلى وجه الأخص فإن العام الحالي يعد بالغ الأهمية حيث يصادف حلول الذكرى الـ 45 على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والذكرى الـ 60 للتعاون في مجال الطاقة بينهما.

اليابان

بدوره، قدم سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري خالص التهاني وأطيب التمنيات بدوام التطور والازدهار للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

وأضاف ياسوناري: نفخر بأن اليابان كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت في عام 1961 وأقامت علاقات ديبلوماسية معها، ولطالما وقف البلدان جنبا إلى جنب في مواجهة المصاعب والأزمات، إضافة إلى ذلك، فإن التبادل الشعبي يتزايد بشكل مطرد في مختلف المجالات تماشيا مع العلاقات الديبلوماسية والتجارية المتميزة.

تركيا

ومن جانبها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز: بالنيابة عن سفارتي والجالية التركية في الكويت، أتقدم بالتهاني القلبية لقيادة وحكومة وشعب الكويت، ونتمنى للكويت دوام الرخاء والأمن والإنجازات الرائعة.

وأضافت سونمز: نقدر صمود وتضحيات الشعب الكويتي في الدفاع عن سيادته، ومما يعكس تاريخنا المشترك واحترامنا، المتبادل، وتركيا والكويت تتمتعان بصداقة عميقة وشراكة قوية، وتزدهر في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة، وبينما نحتفل بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية، فإننا ملتزمون بمواصلة تعزيز علاقتنا من أجل السلام والازدهار الإقليميين.

الأرجنتين

وتقدمت سفيرة الأرجنتين لدى البلاد كلوديا أليخاندرا زامبيري بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى صاحب السمو الأمير وحكومة وشعب الكويت، مضيفة ان الذكرى السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير تحمل أهمية كبيرة، لأنها تمثل صمود وإصرار الشعب الكويتي، فضلا عن الالتزام الثابت بالحرية والسيادة، مشيدة بالعلاقات الديبلوماسية طويلة الأمد بين الكويت والأرجنتين، والتي ازدهرت منذ إنشائها في 1968.

الهند

وقال السفير الهندي آدرش سويكا بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية الهند، وخاصة الجالية الهندية في الكويت، أتقدم بتحياتي الحارة لقيادة وحكومة وشعب الكويت وأغتنم هذه الفرصة لأنقل أطيب تمنياتي بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح.

إيران

من جانبه، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد توتونجي: يحتفل الشعب الكويتي الشقيق هذه الأيام بعيدي الاستقلال والتحرير، متمنيا للكويت وشعبها دوام التوفيق والازدهار، مضيفا: كلنا أمل في أن نشهد ارتقاء العلاقات الودية بين بلدينا الجارين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت.

واختتم حديثه بالقول: نبارك لإخواننا في الكويت هذه الأعياد البهيجة، ندعو العلي القدير أن نشهد المزيد من الترابط بين بلدينا الجارين المسلمين لما فيه خير أمتنا الإسلامية المجيدة.

زبيدوف: تعاون وثيق بين طاجيكستان والكويت

زبيد الله زبيدوف



أعرب عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف عن تمنياته للكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، مشيدا بالخطى الواثقة التي حققتها الكويت منذ استقلالها في بناء الدولة وتنميتها في جميع المجالات.

وأضاف: العقود السابقة أثبتت عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين طاجيكستان والكويت، وقدرتهما على مواجهة مختلف التحديات المشتركة، مضيفا: تتمتع طاجيكستان والكويت بتعاون وثيق على المستويين الثنائي والمتعدد الطرف مبني على احترام القانون الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع.















طهبوب: الكويت داعم وسند قوي للقضية الفلسطينية

رامي طهبوب

قال عميد السلك الديبلوماسي العربي السفير الفلسطيني رامي طهبوب: يشرفني أن ارفع بالنيابة عن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في كويت العرب وبالأصالة عن نفسي وباسم جميع العاملين في سفارة فلسطين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي العزيز بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية.وتابع طهبوب: وفي هاتين المناسبتين الغاليتين، نقف إجلالا واحترما وحبا لكويت العرب والإنسانية، الكويت التي تقف داعما وسندا قويا مع قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبر جزءا أصيلا في السياسة الخارجية الكويتية التي لم تكل أو تمل في حمل قضية فلسطين على أكتافها خاصة في ظل العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة المحاصر وعموم فلسطين المحتلة.