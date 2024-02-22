الكويت وكاظمة في نهائي كأس ((السوبر))

MENAFN - Al-Anbaa) ناصر العنزي - هادي العنزينجح الكويت وكاظمة في عبور القادسية والعربي والتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر في نسختهاالـ 16 الذي سيقام الاثنين المقبل، بعد فوز «الأبيض» على القادسية 1-0، وانتصاركاظمة على العربي بنتيجة ٤-٢ بركلات الترجيح، بعد التعادل ١-١ في الوقتين الأصلي والإضافي.في المباراة الأولى التي جرت مساء أمس على «ستاد صباح السالم» بالنادي العربي، وبهدف وحيد، وجملة أهداف مهدرة، حقق «الأبيض» الفوز على القادسية بهدف نظيف عن طريق يوسف ناصر، ليقترب خطوة نحو الفوز بلقب سابع بالبطولة. وكانت البداية نشيطة وحيوية، وسجالا هجمة بهجمة، في دقائقها العشر الأولى، لكن لم يدم الحال طويلا، ليبسط الكويت أفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول، وتحرك محمد دحام في الجهتين اليمنى واليسرى بحرية تامة، وعاونه عمرو عبدالفتاح «عموري»، فيما كان يوسف ناصر في الانتظار أمام مرمى الحارس علي جراغ.وألغى الحكم الدولي أحمد العلي هدفا ليوسف ناصر بداعي التسلل (25)، وبعدها بـ 7 دقائق، من تمريرة ذكية لدحام خلف دفاعات «الأصفر»، انفرد ناصر بالحارس جراغ، ليتجاوزه مسجلا هدف التقدم للكويت، وأطاح «عموري» بفرصة حقيقية لمضاعفة النتيجة، عندما أخفق في التسجيل منفردا (38)، وفي المجمل فقد صال وجال لاعبو الأبيض في ملعب «الأصفر» أغلب دقائق الشوط، وبدا واضحا الفراغ الكبير الذي تركه المدافع الدولي خالد إبراهيم.وعلى الجهة الأخرى، لم يشكل لاعبو القادسية خطرا على مرمى الحارس سعود الحوشان، وظهر جليا اعتماد المدرب د.محمد المشعان على انطلاقات عيد الرشيدي، التي كادت إحداها تعادل النتيجة، لكن يقظة الحوشان حالت دون تسجيله (31).وبدا واضحا سعي القادسية للعودة للمباراة منذ بداية الشوط الثاني، وأشرك المدرب المشعان الدولي مبارك الفنيني، لتنشيط منطقة المناورات، وبعده بدر المطوع بغية التسجيل، وتحسن أداء «الأصفر»، وامتلك زمام المبادرة، لكن لم يستطع زيارة شباك الحوشان في أي من محاولاته القليلة، وجاءت أخطر محاولاته تسديدة عبدالعزيز وادي التي مرت بجانب القائم الأيمن للحوشان (90)، ومحمد صولة (6+90).من جهته، ركن الكويت إلى المحافظة على تقدمه، وتوفير طاقة لاعبيه، حيث أخرج المدرب التونسي نبيل معلول مهاجميه محمد دحام، ويوسف ناصر تواليا، مما جعله يعتمد على الهجمات المرتدة، التي جاءت أخطرها تسديدة «عموري» التي علت العارضة (67).أدار المباراة الحكم الدولي أحمد العلي، وتعامل مع مجرياتها بحرفية عالية، وأنذر جيبولا، وسيرجيو فيتور (القادسية)، وسامي الصانع (الكويت).العربي وكاظمة

وفي المباراة الثانية، ظهر كاظمة بحالة نشطة في الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدف السبق عن طريق كابتن الفريق حمد الحربي الذي أحسن في ركل الكرة على يسار سليمان عبدالغفور بعد تحضير جيد من توتي سيلفا (29)، كما شن «البرتقالي» هجمات منظمة كادت أن تسفر عن هدف ثان بفضل تحركات أحمد عرسان وبندر بورسلي وسيلفا وبنجامين، فيما تأخر «الأخضر» في تهديد خصمه حتى الدقيقة 39 عندما جلب المتحرك نايف حميد ركلة جزاء لفريقه غير ان حمزة خابا لم يستطع خداع حارس كاظمة بدر الصعنون الذي رد الكرة بقدمه (39)، ولكن سريعا سجل أيمن الصفاقسي هدف التعادل من تسديدة جميلة (43).وفي الشوط الثاني أضاع كلا الفريقين الفرص المتاحة لهما وسط استبسال دفاعي من الجانبين، وخصوصا مدافعي كاظمة عماد الدين عزي ومحمد العازمي وعبدالعزيز مرزوق ورضا بنشا الذين وقفوا سدا منيعا امام هجمات العربي في الأشواط الأربعة.أدار المباراة الحكم الدولي عبدالله جمالي، واستخدم بطاقته الصفراء عدة مرات لإيقاف احتجاجات اللاعبين التي تحولت إلى مشادات بينهم تكررت أكثر من مرة.