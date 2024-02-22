((يد)) القرين بطلاً لدوري الناشئين

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توج نادي القرين بلقب بطولة الدوري العام لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة بعد فوزه على الكويت بنتيجة 44-28 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمركز اتحاد اليد في الدعية، ليختتم الفائز مشواره في البطولة برصيد 22 نقطة، متقدما على الكويت بنقطتين، بينما حل كاظمة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.
وبعد المباراة الختامية شارك عضو مجلس الإدارة طلال العتيبي ومدير لعبة اليد بنادي القرين عبدالعزيز يالوس ومساعد مدير اللعبة في القرين حامد مزعل ومساعد مدير يد الكويت فواز الرديني في مراسم التتويج وتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق الفائزة. وفي سياق متصل، فاز كاظمة على الساحل 36-19 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام لكرة اليد، ورفع البرتقالي رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي الساحل دون رصيد.
إلى ذلك، انتهت مواجهة القادسية مع اليرموك بالتعادل بنتيجة 33-33 ورفع «الأصفر» رصيده إلى 3 نقاط بينما أصبح رصيد اليرموك نقطة واحدة فقط.
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