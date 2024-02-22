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((يد)) القرين بطلاً لدوري الناشئين

2/22/2024 11:24:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توج نادي القرين بلقب بطولة الدوري العام لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة بعد فوزه على الكويت بنتيجة 44-28 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمركز اتحاد اليد في الدعية، ليختتم الفائز مشواره في البطولة برصيد 22 نقطة، متقدما على الكويت بنقطتين، بينما حل كاظمة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.
وبعد المباراة الختامية شارك عضو مجلس الإدارة طلال العتيبي ومدير لعبة اليد بنادي القرين عبدالعزيز يالوس ومساعد مدير اللعبة في القرين حامد مزعل ومساعد مدير يد الكويت فواز الرديني في مراسم التتويج وتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق الفائزة. وفي سياق متصل، فاز كاظمة على الساحل 36-19 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام لكرة اليد، ورفع البرتقالي رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي الساحل دون رصيد.
إلى ذلك، انتهت مواجهة القادسية مع اليرموك بالتعادل بنتيجة 33-33 ورفع «الأصفر» رصيده إلى 3 نقاط بينما أصبح رصيد اليرموك نقطة واحدة فقط.

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