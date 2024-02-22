((طائرة)) برقان يلتقي الشباب الأردني

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي فريق برقان مع فريق الشباب الأردني في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بنسختها الثانية والأربعين في إطار منافسات المجموعة الثانية، فيما سيلعب غدا برقان في ختام منافسات الدور التمهيدي والجولة الخامسة وبالتوقيت نفسه مع مصافي الشمال العراقي. من جانب آخر، يلتقي كاظمة مع السيب العماني ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، وذلك في الـ 7 مساء اليوم، كما سيلتقي غدا في التوقيت نفسه مع شباب الحسين الأردني.
وكان كاظمة قد خسر أمس من الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 3-1 فيما خسر برقان بنفس النتيجة من دار كليب البحريني.
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