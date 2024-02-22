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((طائرة)) برقان يلتقي الشباب الأردني

2/22/2024 11:24:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي فريق برقان مع فريق الشباب الأردني في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بنسختها الثانية والأربعين في إطار منافسات المجموعة الثانية، فيما سيلعب غدا برقان في ختام منافسات الدور التمهيدي والجولة الخامسة وبالتوقيت نفسه مع مصافي الشمال العراقي. من جانب آخر، يلتقي كاظمة مع السيب العماني ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، وذلك في الـ 7 مساء اليوم، كما سيلتقي غدا في التوقيت نفسه مع شباب الحسين الأردني.
وكان كاظمة قد خسر أمس من الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 3-1 فيما خسر برقان بنفس النتيجة من دار كليب البحريني.

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