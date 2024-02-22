((سلة)) العربي يهزم الصليبخات ويتأهل لـ ((المربع الذهبي))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
حسم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي المقعد الأخير المؤهل إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة لمصلحته بعدما تغلب على الصليبخات 99-87، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 25 نقطة، فيما وصل «الأحمر» إلى النقطة الـ 24 في المركز الخامس.
وفي مواجهة أخرى، على ذات الصالة، تغلب النصر على اليرموك 87-75، ليرفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة، فيما وصل الخاسر إلى 18 نقطة.
جاءت مواجهة العربي والصليبخات متكافئة في بدايتها، ومثيرة في تفاصيلها، لم يستطع أي من الفريقين حسم أفضليته في الربع الأول الذي انتهى بالتعادل 27-27، وكثف «الأخضر» من هجماته المنظمة في الربع الثاني، ونوع في تسجيله للنقاط، عبر «الثلاثيات» من خلال حسين الخباز، أو الاختراق عبر كيندال ديكنس، أو التسجيل من «تحت السلة» بواسطة علي الهدهود، ومحترفه الجديد ويفرلي أوستن، فيما أخذ محترف الصليبخات كولبرت على عاتقه المحافظة على تقارب النقاط قدر استطاعته، ليخرج الأخضر متقدما بفارق 6 نقاط بنهاية النصف الأول من المباراة.
ظهر العربي بأفضل أداء في الربع الثالث، وبدا المدرب التونسي نضال عبدالكريم في وضع جيد، بعدما قام بمداورة لاعبيه، مستفيدا من العدد الوافر من اللاعبين الاحتياط المتميزين، فيما غابت الحلول عن المدرب الوطني فهد برجس، بعدما لم يجد العون الكافي من لاعبيه، ولم يكن كولبرت الذي سجل 34 نقطة في المباراة، وحده كافيا لمجاراة العربي، ليخرج الصليبخات متأخرا بفارق 9 نقاط (74-65).
ولم يكن الربع الأخير منقذا للصليبخات، وشهد خروج محترفيه كولبرت وإلكسندر بالأخطاء الخمسة، ليفقد أبرز لاعبيه دفاعا وهجوما، ويبسط العربي أفضليته المطلقة، ويحسم تأهله للدور نصف النهائي الحاسم إلى جانب القادسية، والكويت، وكاظمة.
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