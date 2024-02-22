((سلة)) العربي يهزم الصليبخات ويتأهل لـ ((المربع الذهبي))

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزيحسم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي المقعد الأخير المؤهل إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة لمصلحته بعدما تغلب على الصليبخات 99-87، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 25 نقطة، فيما وصل «الأحمر» إلى النقطة الـ 24 في المركز الخامس.

وفي مواجهة أخرى، على ذات الصالة، تغلب النصر على اليرموك 87-75، ليرفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة، فيما وصل الخاسر إلى 18 نقطة.

جاءت مواجهة العربي والصليبخات متكافئة في بدايتها، ومثيرة في تفاصيلها، لم يستطع أي من الفريقين حسم أفضليته في الربع الأول الذي انتهى بالتعادل 27-27، وكثف «الأخضر» من هجماته المنظمة في الربع الثاني، ونوع في تسجيله للنقاط، عبر «الثلاثيات» من خلال حسين الخباز، أو الاختراق عبر كيندال ديكنس، أو التسجيل من «تحت السلة» بواسطة علي الهدهود، ومحترفه الجديد ويفرلي أوستن، فيما أخذ محترف الصليبخات كولبرت على عاتقه المحافظة على تقارب النقاط قدر استطاعته، ليخرج الأخضر متقدما بفارق 6 نقاط بنهاية النصف الأول من المباراة.

ظهر العربي بأفضل أداء في الربع الثالث، وبدا المدرب التونسي نضال عبدالكريم في وضع جيد، بعدما قام بمداورة لاعبيه، مستفيدا من العدد الوافر من اللاعبين الاحتياط المتميزين، فيما غابت الحلول عن المدرب الوطني فهد برجس، بعدما لم يجد العون الكافي من لاعبيه، ولم يكن كولبرت الذي سجل 34 نقطة في المباراة، وحده كافيا لمجاراة العربي، ليخرج الصليبخات متأخرا بفارق 9 نقاط (74-65).

ولم يكن الربع الأخير منقذا للصليبخات، وشهد خروج محترفيه كولبرت وإلكسندر بالأخطاء الخمسة، ليفقد أبرز لاعبيه دفاعا وهجوما، ويبسط العربي أفضليته المطلقة، ويحسم تأهله للدور نصف النهائي الحاسم إلى جانب القادسية، والكويت، وكاظمة.