((التطبيقي)) بطلاً لدوري وربة للسلة الثلاثية

MENAFN - Al-Anbaa) توج فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بلقب دوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي بعد حقق الفوز في المباراة النهائية على كلية الكويت التقنية 19-11، بينما جاء فريق الجامعة الأمريكية ثالثا بالفوز على الجامعة الأسترالية 17-9.وأثني رئيس الاتحاد المدرسي، رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي فيصل المقصيد خلال تتويج الفائزين واللجان المنظمة والمشاركين بحضور رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي ونائب رئيس الاتحاد المدرسي وليد عايش، على الدور الكبير الذي بذل من جانب اللجان المنظمة وأيضا العاملين في بنك وربة الشريك الاستراتيجي للاتحاد في تنظيم الفعاليات.

وقال: دوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية في نسخته الأولى حقق نجاحا كبيرا، وهو ما يدفعنا إلى العمل على زيادة عدد الفرق المشاركة بعدما قدم اللاعبين مستوى متميزا تناسب مع التنظيم الرائع طوال أيام البطولة.

وأضاف قائلا: متابعة الاتحاد الكويتي لكرة السلة برئاسة ضاري برجس لأنشطة السلة في الاتحاد المدرسي دافع قوي لاكتشاف المواهب ودعمهم وإمداد الأندية والمنتخبات باللاعبين لتحقيق أهداف الاتحاد.

وفي السياق ذاته، قدم القطامي التهنئة للفائزين، وقال: منذ انطلاق المنافسات وجميع الفرق كانت تتطلع الى تحقيق اللقب وخاصة طرفي المباراة النهائية التطبيقي وكلية التقنية بعدما حصدوا المركز الأول في المجموعتين الأولى والثانية وبجانب ان الفرق المشاركة تمسكت بأمل المنافسة حتى الثواني الأخيرة وهو دليل على قوة البطولة ونتطلع إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في النسخة الثانية بعد نجاح الأولى. وأضاف قائلا: خطة بنك وربة تتضمن دعم الشباب الرياضي في جميع المراحل التعليمية.

من جانبه، أكد مدرب منتخب الكويت للشباب لكرة السلة البحريني سلمان رمضان انه تابع منافسات دوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية، وخاصة المباراة النهائية. وقال: «الدوري يضم عددا كبيرا من المواهب خاصة أن السلة الثلاثية بدأت في الانتشار داخل الكويت من خلال تنظيم بطولات ولكل المراحل بجانب وجود منتخب الكويت لثلاثيات السلة».