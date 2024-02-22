((التطبيقي)) بطلاً لدوري وربة للسلة الثلاثية

(MENAFN
- Al-Anbaa) توج فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بلقب دوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي بعد حقق الفوز في المباراة النهائية على كلية الكويت التقنية 19-11، بينما جاء فريق الجامعة الأمريكية ثالثا بالفوز على الجامعة الأسترالية 17-9.
وأثني رئيس الاتحاد المدرسي، رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي فيصل المقصيد خلال تتويج الفائزين واللجان المنظمة والمشاركين بحضور رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي ونائب رئيس الاتحاد المدرسي وليد عايش، على الدور الكبير الذي بذل من جانب اللجان المنظمة وأيضا العاملين في بنك وربة الشريك الاستراتيجي للاتحاد في تنظيم الفعاليات.
وقال: دوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية في نسخته الأولى حقق نجاحا كبيرا، وهو ما يدفعنا إلى العمل على زيادة عدد الفرق المشاركة بعدما قدم اللاعبين مستوى متميزا تناسب مع التنظيم الرائع طوال أيام البطولة.
وأضاف قائلا: متابعة الاتحاد الكويتي لكرة السلة برئاسة ضاري برجس لأنشطة السلة في الاتحاد المدرسي دافع قوي لاكتشاف المواهب ودعمهم وإمداد الأندية والمنتخبات باللاعبين لتحقيق أهداف الاتحاد.
وفي السياق ذاته، قدم القطامي التهنئة للفائزين، وقال: منذ انطلاق المنافسات وجميع الفرق كانت تتطلع الى تحقيق اللقب وخاصة طرفي المباراة النهائية التطبيقي وكلية التقنية بعدما حصدوا المركز الأول في المجموعتين الأولى والثانية وبجانب ان الفرق المشاركة تمسكت بأمل المنافسة حتى الثواني الأخيرة وهو دليل على قوة البطولة ونتطلع إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في النسخة الثانية بعد نجاح الأولى. وأضاف قائلا: خطة بنك وربة تتضمن دعم الشباب الرياضي في جميع المراحل التعليمية.
من جانبه، أكد مدرب منتخب الكويت للشباب لكرة السلة البحريني سلمان رمضان انه تابع منافسات دوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية، وخاصة المباراة النهائية. وقال: «الدوري يضم عددا كبيرا من المواهب خاصة أن السلة الثلاثية بدأت في الانتشار داخل الكويت من خلال تنظيم بطولات ولكل المراحل بجانب وجود منتخب الكويت لثلاثيات السلة».
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