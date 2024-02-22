((محطات عطرة)) في الإذاعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحضور مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن الظفيري ورئيس قسم التحرير ومراجعة البرامج د.يوسف الشمري، تم ظهر أمس الاول تسجيل حلقات المسلسل الديني «محطات عطرة»، من تأليف أحمد البحر وتمثيل عبدالناصر الزاير وحسن إبراهيم وفهد العبدالمحسن وحسين الرفاعي وعلي الحسيني وحسين المفيدي وأسامة المزيعل، ويتصدى للتنسيق الفني عبدالكريم إسماعيل.
حلقات «محطات عطرة» سيتم بثها يوميا في شهر رمضان عبر اثير اذاعة البرنامج العام، وهو سيسلط الضوء على الاحاديث النبوية الشريفة وأثرها على حياة الإنسان في وقتنا الحالي.
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