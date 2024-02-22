((جمعية الفنانين)) نجحت باستحضار ((العرضة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) مفرح الشمري
نجحت جمعية الفنانين الكويتيين باستحضار الماضي الجميل وعاداته الجميلة خصوصا في احتفالاتنا الوطنية وذلك من خلال استحضارها فن «العرضة» هذا الفن الكويتي الاصيل الذي يعتبر احد الفنون البرية الحربية التي يعشقها الكبار والصغار لما يحمل بين طياته ارقى معاني الحب والتضحية للوطن الغالي.
حضر هذه الاحتفالية المميزة التي اقامتها جمعية الفنانين وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب الرئيس الملحن القدير انور عبدالله، ورئيس لجنة المسرح بالجمعية امين السر المخرج عبدالله عبدالرسول إلى جانب الأعضاء فتحي الصقر وزبير العميري وعدد كبير من الحضور العاشق لهذا الفن الجميل الذي تم تقديمه بأسلوب جميل حتى يتعرف عليه الجيل الحالي عن قرب من خلال 10 فرق فنون شعبية هي (أولاد عامر ـ الجهراء ـ القصر الأحمر ـ حمد بن حسين ـ العميري ـ معيوف مجلي ـ الماص ـ ناصر بو عوض ـ الفنطاس ـ فهد بن حسين).
وفي تصريح صحافي، أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اهتمام وزارة الاعلام بإقامة فعاليات متنوعة تعزز الموروث الشعبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية، موضحا أن «العرضة» فن جميل موروث من آبائنا وأجدادنا وتؤدى في الساحات والفرجان، مبينا أن الفرق الشعبية لها دور كبير في الحفاظ على هذا الفن وإبرازه وخاصة في فترة الاحتفالات الوطنية، شاكرا جمعية الفنانين الكويتيين على هذه الاحتفالية الجميلة، واصلا شكره للفرق الشعبية التي شاركت في احياء هذا الفن الجميل في هذه الاحتفالية.
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