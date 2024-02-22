بالفيديو.. ((بعد غيابك عني)).. دراما مختلفة تنافس بقوة في رمضان

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- Al-Anbaa)
إلهام الفضالة: «شاهة» شخصية مريضة.. الجمهور يكرهها مرة ويحبها أخرى تركي اليوسف: أعطيت بسخاء وضحيت بالكثير ولم أجد سوى النكران والجحود مرام: أقدم شخصية فتاة يتيمة تعيش تحت رحمة إخوانها وأمها بسبب عدم زواجها شهاب جوهر: «شعلان» استفزني.. واتفقت مع الهواري على تقديم عمل مختلف سائد الهواري: الفضالة نجمة كبيرة لها جمهورها وجسّدت شخصية المريضة بعفوية شبنم خان: تصدمني أشياء كثيرة لم أتوقعها و«شاهة» تنافسني على قلب «شعلان»!
ياسر العيلة
من الأعمال المتوقع أن تحقق تواجدا دراميا قويا في رمضان المقبل المسلسل الجديد «بعد غيابك عني»، تأليف الكاتبة المتميزة علياء الكاظمي، إنتاج شركة «دريم بيكتشرز» التي حشدت للعمل كل العناصر المميزة وراء الكاميرا كالإخراج والتصوير والمونتاج والكتابة، وأمام الكاميرا فريق من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.
«الأنباء» تواجدت في موقع التصوير والتقت عددا من نجوم العمل ومخرجه الذين تحدثوا عنه على النحو التالي:
في البداية، قالت النجمة إلهام الفضالة: «دريم بيكتشرز» شركة جديدة وفي بدايتها لكنها تركت لها بصمة كبيرة في عالم الإنتاج الفني، لأننا لا نفكر في المردود المادي بقدر تفكيرنا في المحتوى الذي نقدمه وراحة الفنانين الذين يعملون معنا، وتوفير كل الإمكانات لتخرج أعمالنا بصورة مميزة، وللأمانة الفنان شهاب جوهر لم يقصر، «وما عنده بخل»، في مسألة الإنتاج مثلما يحدث من بعض المنتجين.
وعن تعاونها للمرة الأولى مع الكاتبة علياء الكاظمي، قالت: علياء إنسانة جميلة ولطيفة «وايد»، وسعيدة بالتعاون معها، فهي مؤلفة لها طرح اجتماعي جميل في أعمالها، وأنا اكتشفت هذا الشيء عندما دخلت العمل، وصرحت بأن الكاتبة هي علياء الكاظمي، حيث وجدت أن عندها «فانز كبير» ومتابعين وقراء كثيرين يحبون أعمالها.
وحول الجديد الذي تقدمه في هذا العمل، ردت: «راح تشوف شيء مختلف»، والجمهور سيشاهد إلهام الفضالة بشكل جديد، وأجسد شخصية «شاهة» اللي بصراحة «تكسر خاطري»، والجمهور سيكرهها مرة ويحبها أخرى، مكملة: «شاهة» شخصية مريضة ومرضها هو الذي دمرها وضيعها، مشيرة إلى أن هناك مشاهد لـ «شاهة» ستجعل الجمهور «يسبها» لكنهم لا يعلمون أن هذه الإنسانة لا ترى الذي يراه المشاهدون، لأن هناك غمامة على عينيها، فهي لا ترى إلا شيئا واحدا في الحياة وهو حبها القديم شعلان (شهاب جوهر)، بالإضافة إلى أن حياتنا كلها كانت سوداء خالية من الإحساس والمشاعر والروح، وتتوالى الأحداث.
وتطرقت الفضالة إلى رأيها في تعاونها الأول مع النجم السعودي تركي اليوسف، حيث قالت: «يهبل والله»، فـ«أبو محمد» من الشخصيات الرائعة المثقفة ما شاء الله عليه نسمة في اللوكيشن ما نسمع له حس، يدخل ويخرج بدون صوت، وأنا سعيدة جدا بالتعاون معه».
أما عن رأيها في الشخصية الجريئة التي يقدمها النجم شهاب جوهر في المسلسل، فأوضحت: شهاب عالم ثان، وللعلم عندما شاهدت دوره في المونتاج قلت «شمسوي شهاب؟» فهو نقلنا إلى عالم ثان في هذا العمل.
بدوره، قال الفنان شهاب جوهر: مسلسلنا «بعد غيابك عني»، تأليف علياء الكاظمي، إخراج سائد الهواري، ومن بطولة إلهام الفضالة ويشاركها نجم من المملكة العربية السعودية وهو الفنان تركي اليوسف، ونخبة من النجوم، وإن شاء الله التوفيق يكون حليفنا، ونقدم شيئا جميلا للجمهور.
وعن وجود عملين له هذا العام في شهر رمضان، وهما «خواتي غناتي» و«بعد غيابك عني»، قال: «خواتي غناتي» خارج شهر رمضان، وأشارك فقط بمسلسل «بعد غيابك عني» في الشهر الفضيل.
وحول شخصية «شعلان» التي يجسدها في العمل، خاصة أن فريق المسلسل يراهن على نجاح هذه الشخصية، رد: شخصية «شعلان» مختلفة عن جميع أدواري السابقة، وتعمدت أن أقدمها بعد أن استفزتني للأمانة، وصنعت منها أجواء «حلوة» لأنها كانت تتجه إلى منحى آخر، فجلسنا مع الكاتبة وكانت عندي فكرة للشخصية، والحمد لله الكاتبة تقبلتها وطورنا شخصية «شعلان» إلى الصورة الحالية.
وعما ذكرته النجمة إلهام الفضالة بأن العمل غير تقليدي وأنها انبهرت بعد ان شاهدت مونتاج المشاهد التي تم تصويرها، قال شهاب: أنا دائما أبحث عن التقنيات الحديثة والمتطورة، والحلو في الموضوع ان تكون فنانا ومنتجا وملماً بهذه الأمور ومتابعا لمجريات السوق، لذلك سعيت لأن أوفر المعدات الحديثة التي تفيد العمل على مستوى الصورة والإضاءة من كاميرات وعدسات لأنه في النهاية نريد تقديم عمل بأفضل مستوى، وجلسنا مع المخرج سائد الهواري الذي تعاونا معه من خلال مسلسل «خواتي غناتي»، وكان شرطي أن نقدم عملا مختلفا تماما في الرؤية الإخراجية عن السابق.
وعن السخاء في إنتاج «بعد غيابك عني» الذي أشاد به فريق العمل، وهل ذلك يعود لكونه ممثلا، وعمل مع منتجين آخرين فحاول أن يتفادى الصعوبات والمشاكل التي كانت تقابله وقت تصوير تلك الأعمال؟ أوضح: الإنتاج بالنسبة لي يسير من خلال آلية خاصة، وبالنهاية كوني ممثلا فقد مررت بظروف كثيرة كانت نتائجها أن الممثل كلما كان مرتاحا ومواقع التصوير جديدة والأكسسوارات على المستوى المطلوب للمشهد الدرامي فكل هذه الأمور تنعكس على العمل بشكل إيجابي، لذلك لا أريد ان أبخس حق المشاهد او حق القناة التي ستعرض العمل، لأنني ببساطة أستطيع تنفيذ شغلي بنصف تكلفته الحقيقية لكن لن يكون بالمستوى اللائق.
وقال الفنان تركي اليوسف: سعيد بوجودي في الكويت الحبيبة التي أحرص على زيارتها بين الفترة والأخرى، وعندما تواصل معي الزملاء في شركة الإنتاج للمشاركة في العمل بوجود النجمة الزميلة العزيزة إلهام الفضالة في أول تعاون فني يجمعنا معا، وللحقيقة أحببت تلك المشاركة الجميلة، ومع الأخ الفنان اللطيف «الحلو» شهاب جوهر، فحضوره جميل في المسلسل، وكانت لي أيضا تعاونات سابقة مع المخرج سائد الهواري فكل هذه الأمور كانت مشجعة على أننا سنقدم شيئا مميزا بإذن الله، خاصة أن الدراما الكويتية لها طعم ورونق خاص.
وعن دوره، كشف: أجسد شخصية مذيع تلفزيوني شهير وعندي مشاكل اجتماعية مع زوجتي وقصة حب من طرف واحد لم تكتمل، ودوري من الأدوار التي لم أقدم مثلها من قبل، فهو إنسان من هؤلاء الطيبين جدا لدرجة الاستفزاز من أجل مشاعر ابنته وإنقاذ بيته من الانهيار، خاصة انه رجل أعطى بسخاء وضحى بالكثير ولم يجد سوى الجحود والنكران، واستطرد: لا بد أن أذكر الكاتبة علياء الكاظمي، فهذه تجربتي معها للمرة الأولى.
بينما قال المخرج الكبير سائد الهواري: حقيقة هذا ثاني عمل يجمعني مع النجمة إلهام الفضالة خلال هذا الموسم، حيث جمعنا العمل الأول بعنوان «خواتي غناتي»، إنتاج «المجموعة الفنية» وشركة «دريم بيكتشرز»، وحاليا نكرر التعاون من خلال «بعد غيابك عني»، لكن بشكل مختلف، فالعمل يدور في إطار رومانسي ضمن حالة «مرضية»، وللمرة الأولى النجمة إلهام الفضالة ستقدم شخصية مريضة نفسيا وتظهر من خلاله بشكل عفوي وطبيعي، والمريض النفسي بشكل عام ليس له سلوك واضح وردود أفعال مختلفة، وزادت النجمة إلهام الفضالة على الشخصية تفاصيل تثري الأحداث، خاصة أن الورق الذي كتبته الكاتبة علياء الكاظمي جميل جدا، فأعمالها التي قدمتها في السنوات الأخيرة ناجحة وهي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر أعمالها دائما، أنا جدا مستمتع بهذا المسلسل ومعي فريق أعتقد انه سيكون قويا جدا في سباق رمضان لهذا العام.
وتحدثت الفنانة شبنم خان، قائلة: كالعادة، أكون جزءا من الأعمال التي تنتجها شركة «دريم بيكتشرز»، خاصة أن القائمين عليها وعلى رأسهم الفنان شهاب جوهر يبذلون مجهودا كبيرا بأن تصل الشركة لأعلى مستوى، وأن تصبح عالمية بإذن الله، وهذا الشيء يسعدني بأن أكون جزءا من عائلة الشركة.
وحول دورها في العمل، ردت: أجسد شخصية «هناء» وهي إنسانة طيبة وعلى نيتها، كل الذي تريده أن تشعر بالأمان مع الشخص الذي تحبه، وتكون أسرة معه، لكن تصدم بأشياء كثيرة لم تتوقعها ولم تهيئ نفسها لها، وتسعى دائما إلى كسب قلب «شعلان» وتحدث صراعات مع منافستها في حبه شاهة (إلهام الفضالة).
من جانبها، قالت النجمة مرام: عندما كلمني الفنان شهاب جوهر عن العمل وفكرته رحبت به على الفور، خاصة في وجود النجمة إلهام الفضالة، فهي غنية عن التعريف وحاليا من أهم نجمات الصف الأول، وأي فنانة تطمح للتعاون معها، وقد كان آخر عمل جمعنا معا مسلسل «نفس الحنين»، لكن لم تجمعني معها أي مشاهد، والشيء نفسه في هذا العمل أيضا تجمعني بها مشاهد قليلة، وللأمانة الجماعة خيروني بين أكثر من «كاراكتر» في القصة فوقع اختياري على شخصية «نوال» وهي بنت يتيمة تعيش تحت رحمة إخوانها، وصلت إلى سن الزواج وأمها كانت السبب في عدم زواجها إلى الآن، مشيرة إلى أن الفنانة شهد السلمان هي أكثر فنانة تجمعها بها مشاهد في المسلسل.
وعن حالتها الصحية، خاصة أنها تعرضت لأكثر من وعكة خلال الفترات الماضية، قالت: الصحة ليست بيد أحد حتى لو عاش حياة صحية مثالية، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أنا أعاني أساساً من الربو وأول وعكة تعرضت لها كانت أثناء تصويري مسلسل «نفس الحنين»، ودخلت في غيبوبة ولم أكن أعلم أنني مريضة لهذه الدرجة وعقب أخذ العينات اكتشفت وجود تعب في الرئة وأنا حاليا أتعالج منها.
جدير بالذكر أن مسلسل «بعد غيابك عني»، من تأليف: علياء الكاظمي، إخراج: سائد الهواري، بطولة: إلهام الفضالة وشهاب جوهر وتركي اليوسف ومرام وعبدالله عبدالرضا وسلطان الفرج وشهد سلمان وإيمان فيصل وشبنم خان وفيّ الشرقاوي وروان العلي وشملان العميري، وغيرهم.
ومدير إدارة الإنتاج «الخبرة»: حسين يونس، مدير الإضاءة والتصوير المميز دائما: علاء الحوساني، مخرج منفذ: يعقوب حميد، مخرج فني: أحمد السلمان، مدير إنتاج: عبدالرحمن سودان.
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