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عيد الوطن

2/22/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل الكويت بذكرى الاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33 يومي 25 و26 فبراير، وهذه هي أولى الاحتفالات بالأعياد الوطنية بعد تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم.
وتعد الأعياد الوطنية مناسبة عزيز وغالية على قلوبنا، وتبرز فيها مظاهر الفرح والبهجة والسرور وتتزين البلاد بأعلام دولة الكويت وألوانها التي تضيء المباني الحكومية.
إنه عيد الكبير والصغير، والرابط الذي يجمعهما بهوية الكويت والولاء لهذا الوطن بشتى اختلافاتنا وتعددنا، فنحن مثل سور الكويت الذي يحمي الجميع ويجسد الوحدة الوطنية.
ومن تباشير العهد الجديد وعهد مشعل الحزم والعزم، تتزايد الآمال بتحقيق الإنجازات والتطلعات الوطنية للارتقاء بدولتنا الكويت وشعبها على كل المستويات والمجالات والمحافل الدولية.
فلا مكان بيننا للسموم والفتن ولن تنال منا الأصوات الناشزة التي تسعى إلى تمزيق وحدة الصف الوطني لتحقيق مكاسب شخصية تعلو على الصالح العام للوطن. إن هاجسنا الأول هو الحفاظ على سيادة واستقلال الكويت ومقدراتها وثرواتها، وتعدد مصادر الدخل والتوجه الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة وجعل الكويت محطاً للأنظار لرؤوس الأموال وجذب السياح إليها، وبنيان الكويت التي نتمناها في المستقبل عبر تطبيق نظرة ثاقبة وخطوات مدروسة قابلة للتنفيذ.
نشد على يد الحكومة ودورها المهم في رسم الفرحة واكتمال الصورة، ونتمنى أن تستكمل جهودها نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية، حتى نتمكن من مواجهة آثار التضخم العالمي.
في النهاية: قيمة الوطن شعرنا بها عندما فقدناه في كابوس مظلم يوم الخميس الأسود 2 أغسطس 1990، فلنحافظ على مركب الكويت الذي يحمل الجميع.
في الختام: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى أعياد الكويت الوطنية إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والى الحكومة والشعب الكويتي، متمنين لبلادنا الكويت دوام التقدم والتطور والازدهار في شتى المجالات والميادين.
ودمتم بخير.

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