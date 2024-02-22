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دع المظهر وابحث عن الجوهر

2/22/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في أحد الايام واجهني صديق وقال لي التقيت مع احد المختصين في التسويق وايقنت بأنه غالبا ما يكون جوهر الحكاية في المنتج التسويقي مختلفا تماما عن مظهره، أي بمعنى أن الجوهر اهم بكثير من المظهر، فعندما نرى الاخبار والنصائح التي تدعو إلى حرية المرأة يجب أن ندرك أنها ما هي الا فخ يراد منه تدمير الاسرة من خلال المرأة التي انبهرت زورا بحياة المرأة الغربية واعتقدت أنها مظلومة في حياتها الحالية، والحقيقة ان الإسلام أعز المرأة وأكرمها في كل الميادين بعد أن كانت تباع وتشترى مع متاع البيت في الجاهلية.
وللأسف هناك الكثير من قصص النساء المسلمات اللاتي انزلقن في منحدر المرأة الغربية الجيد المظهر والسيئ الجوهر وأصبحن بعد صحوتهن بلا مأوى.
ومن جانب آخر علينا أن ندرك أن ليس كل ما يلمع هو ذهب بالدول الغربية، سواء اكان ذلك حقوق الانسان او امرأة أعجب بها مسلم ويريد ان يتزوجها ثم يكتشف لاحقا أنه أخطأ بالاختيار وهناك الكثير من هذه الزيجات انتهى بهم الحال إلى الطلاق ومن ثم دخلوا في مشاكل حضانة الأبناء.
أما فيما يخص حياتنا اليومية فليس هناك ما يؤرقها الا البعد عن الدين والقيم والمبادئ التي يحاول اصحاب الافكار الهدامة النيل منها بالتشكيك بصحتها او ملاءمتها امام السيل الجارف من التافهين والتافهات والذين نقوم نحن بصناعتهم وتشجيعهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي عند متابعتنا لهم.
فهؤلاء لن تكون لهم قيمة الا من خلال متابعتهم من قبل السذج وهذا يعني زيادة رصيدهم المالي والمعنوي، وبالمقابل هناك علاج قوي ضد هذه العينة من الناس وهو الوعي وما اكثر دعاة الوعي الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي. وعلينا ألا ننسى أن قلة الوعي لدى الشعوب العربية في ايام ثورات الربيع العربي كان له دور كبير في تدمير بلدانهم وتحولهم إلى مهاجرين او لاجئين في المخيمات.
اخيرا ....
عندما فتحت الاندلس واستقر الامر فيها إلى الخليفة عبدالرحمن الداخل (الملقب بصقر قريش) أتاه احد افراد حاشيته وقال له هل آتيك بالخمر أم بجارية جميلة تسليك فقال: كلاهما لست بحاجة لهما، فالجارية سأشغلها بأمري عن امورها وسأنشغل بها عن أمور المسلمين، أما الخمر فهي تنقص العقل وأنا الآن بحاجة إلى ما يزيد عقلي لا لينقصه.

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