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من ضيّع صلاته.. ضيّع حياته (3)

2/22/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ولا 1000 من الخطب والمقالات، ولا أضعافها من المواعظ والتذكيرات تفي بالصلاة حقها ومستحقها، وتحذر من التقصير فيها، والتهاون بشأنها، وهذه المقالة الثالثة والأخيرة لي في هذا الباب، أختتمه بها راجيا من الله أن تبقى لي أثرا حسنا، وذكرى نافعة من عبد مقصر يرجو عفو ربه ورحمته، وثوابه وجنته، ويحب الخير للغير.
وفي هذه القلة القليلة من الكلمات، لا يسعني إلا أن أضع بين يدي قرائي الأعزاء من الأمهات والآباء بعضا من السبل الكفيلة بزرع قيمة الصلاة في أبنائهم وبناتهم، ورأس ذلك كله، الإخلاص لله، واحتساب الأجر عند الله، فهو الذي يهدينا للتحايل على الشيطان الرابض لأولادنا، باقتدار وهمة، وتعاهد ومصابرة، لا تعرف اليأس من تقصيرهم، ولا الإحباط من تكاسلهم، فهذا ما يبتغيه قرين السوء منهم، ليفسح الطريق لهم للتمرد عليك، ووضعك في خانة التسليم بواقع لا يرضاه الله.
حري بك أيها الوالد الكريم أن تغرس فيهم مراقبة الله، ليؤدوا الصلاة حبا لله وخوفا من الله، وحذرا من ناره، وطمعا في جنته، لا استرضاء لك، ولا استحياء منك، ومع الوقت والتعود، ستجد أن الصلاة باتت جزءا من حياتهم، وسيؤدونها في حضرتك وغيبتك.
ومن الأساليب الفعالة أن تكرس فيهم معنى الموت الذي لا يسبقه إنذار، وأنه قد يأتيهم في أي لحظة، نائمين أو يقظين، كبارا أو يافعين، وأن يضعوا حسن الخاتمة وسوء الخاتمة في حساباتهم، تكلم من قلبك، واجعلهم يرون دموعك تنهمر لأنك تخاف عليهم، فهذا يشعرهم بعظيم ما تدعوهم إليه.
علمهم أن الصلاة حق في رقبتهم، لا تسقط عن أحد في خوف ولا حرب، ولا مرض ولا عجز، ثم حببهم بدين الله الذي يسر الصلاة على الجميع.
تأكد أيها الوالد المحب أن كلا من التشجيع والهدية، والاحتضان والقبلة، والكلمة اللطيفة قد يكون أكثر وقعا من توجيه الأوامر الجافة والقاسية، وفي المقابل، فإن للحرمان والترهيب في بعض الأحيان تأثيرا هو الآخر.
لتكن أنت وزوجتك ميزانا بين الترغيب والترهيب، وليعرفوا فيكم أيها الآباء والأمهات أنكم قد تتساهلون في كل شيء إلا في الصلاة والحلال والحرام، ففي ذلك أظهروا لهم هيبة الأمر والغضب لله.
لا بأس أن تربط بين تنفيذ طلباتهم والتزامهم بالصلاة، وإذا نصحت ابنك أو ابنتك، فليكن ذلك في جلسة منفردة، وكأن الخطب جلل، والمسألة عظيمة، فالصلاة هي الشعرة بين الكفر والإيمان.
ذكر أولادك بالصلاة في كل وقت، فقد يلهون عنها، إذا لم نذكرهم بها دائما، اصطحب أطفالك إلى المسجد، وليكن بينك وبين جيرانك تناوبا على مرافقة الأبناء للجماعات، سواء حضر آباؤهم أم غابوا، واجعلوهم على احتكاك مع أبناء المسجد وأصحاب الطاعات، ونظموا لهم اللقاءات والرحلات، حفزوهم على الاستقامة، وشجعوهم بالجوائز، فهذا والله ربح لا خسران فيه.
تواصلوا مع إدارات مدارسهم ومعلميهم، ليحثوهم على الصلوات والجماعات، فهذه التزكية أهم من كل تربية، وهذه رسالة المعلم المقدسة لبناء الأجيال والأمم.
لكل من يرهقه أبناؤه عند إيقاظهم للفجر، لاطفوهم بالكلام، أخبروهم بخبر سار، حتى يطير النوم من عيونهم، امسحوا على وجوههم ورؤوسهم بمسحة حانية، قفوا على رؤوسهم وادعوا لهم واقرؤوا ما تيسر من القرآن بكل خشوع وإخلاص، أشعلوا الأنوار، وأطفئوا التكييف، ضعوا في غرفهم منبه الأذان، ولا تمانعوا إن طلبوا منكم إمهالهم دقائق بسيطة، لا تتركوهم، بل عاودوا إيقاظهم بتكرار وإلحاح، ولا يصدنكم عنادهم، أو انزعاجهم، فهذا من الابتلاء، ولابد فيه من الصبر، فلا أعظم مما تنشدونه فيهم من ثباتهم على الصلاة ووضعهم على الصراط الصحيح.
اجعلوا في البيوت أجواء مواتية لحب الصلاة والتذكير بها، مثل تخصيص ركن وتجهيزه للصلاة، وتعليق لوحات عن أحكام الصلاة وما لها من ثواب وما يترتب على تركها من عقاب، واستعراض مقاطع فيديو عن الصلاة.
حثوهم على أن تكون الصلاة لهم أهم صديق وأعظم جليس، علموهم أن يقضوا ألذ أوقات عمرهم في السجود بين يدي الله، وذكروهم بنعمة اصطفائهم من كل العالمين بالإسلام والتوحيد، والصحة والعافية، فكيف نستقل في حق لله أن نصلي له 5 صلوات في اليوم، لا يستغرق مجموعها أكثر من 50 دقيقة في 24 ساعة، فهل بعد هذا البخل من بخل؟ وهل بعد هذا الجحود من جحود؟ وهل بعد هذا الشقاء من شقاء؟
في الختام: يا أرباب البيوت، قصوا على أولادكم قصصا عن أناس تعرفونهم ويعرفونهم هجروا الصلاة فتعثرت حياتهم، وتهاونوا فيها فانتكست سلوكياتهم، وتكاسلوا عنها فتراجعت أخلاقهم، وخيمت الظلمة والشحوب في وجوههم.
ولا يلقي أحد الوالدين بالمسؤولية على الآخر، فكلنا مسؤولون يوم القيامة، عن هذه الأمانة، فلا تضيعوها، بل تعاونوا فيها، واجعلوها مشروع فلاح أبنائكم وفلاحكم فبذلك تصنعون أبناء صالحين لأنفسهم، يقرون عيونكم في حياتكم، وينفعونكم بالدعاء بعد مماتكم، بعد أن تنقطع عنكم أعمالكم، والله الموفق.


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