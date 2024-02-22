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الأمل وانشراح الصدر

2/22/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الله تعالى (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ـ البقرة: 186)، فلا تيأس من شيء، الله الذي بيده ملكوت كل شيء قادر أن يغير حياتك بين طرفة عين وانتباهتها، الحياة مع الله تعني الراحة، اليقين، الأمل وانشراح الصدر، كن مع الله بين الحب والخوف والرجاء، فالحياة قصيرة، عشها بالأمل بالحب باليقين، اجعل الله غايتك ونصب عينيك، وأنيسك. يقول بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها.. حلاوة الأنس بالله»، فالأنس بالله مقام عظيم من مقامات الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».
فكلما هممت بأمر قل يا الله من لي سواك، لا تقطع الصلة به، لو تخلى عنك الجميع، وتآمر عليك القريب والبعيد، قل من حنايا قلبك ودقات روحك يا الله أنا بك أقوى، وعليك أتوكل، وبك ألوذ.
سنصبح في هذه الدنيا حيارى محزونين، وأحزاننا موجعة، وسنبقى نتخبط ونتيه في دياجر الظلام، طالما أننا بعيدون عن النور الذي يضيء أرواحنا، ويجلي أحزاننا، ويشرح صدورنا، لذلك من عرف الله حقا تغير حاله، لأن الإيمان إذا لامس شغاف القلب حوله من حال إلى حال، ومن فقد الله فقد كل شيء.
ستشعر بالغربة والوحشة ولو كنت في وسط العالم، لأن العين لا تبصر إلا ما تراه، وإذا وجدت الله وجدت كل شيء، وجدت الأنس، الطمأنينة، السكينة، والسلام سيخرق روحك، فما ظنك بربك يا أيها المريض؟ ويامن أصابته الهموم والغموم؟ ويا أيها الحزين؟ ستشعر بأجمل اللحظات وأنت واقف بين يديه تذرف الدموع وتلح عليه في الدعاء، تخيل في هذه اللحظات أن الله ينظر إليك، والله إنها لسعادة لا يعلم بها إلا من ذاقها.
قال صلى الله عليه وسلم: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»، عندك رب عظيم إذا دعي أجاب، وإذا سئل أعطى، خزائنه لا تنفد بالعطاء. لن ينسى الله دعاء كنت تلحّ به، ولا دموعا ذرفت من أجله، كن على أمل أن الله يراقب حزنك، أنفاسك، خلجات قلبك، لا يريد لك إلا أن تكون مرتاح الضمير، نقي السريرة.
فالنفس البشرية بطبعها تميل إلى الدنيا وشهواتها، إلى الراحة والدعة، لا تحب الجد في الأمور، ولا تطيق التكاليف والمكابدات، وقد يبتلي الله تعالى عبده ليتضرع إليه ويلجأ إليه، ويلح عليه في الدعاء، فيسمع دعاءه وتضرعه ومناجاته. بل أن الله تعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء، والله تعالى لا يمل من دعاء العبد له، بل يفرح برفع أكف الضراعة إليه وكثرة الدعاء وتكراره.
تيقن بأنك حينها ستشعر بالرضى ولو حزت القليل، ولن تغريك زينة الحياة الدنيا ولو أتتك راغبة، فالتعلق بالله هو الرجاء الذي لا ينقطع، والأمل الذي لا يخيب، والطمأنينة التي تؤنس القلب، قال تعالى: (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ـ النور: 40) يقول ابن القيم: «في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهب إلا بالفرار إلى الله، وفي القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بالله».
فقد يخذلك كل الناس حتى الذين كانوا قريبين من أنفاسك، حينها لن تجد إلا الله الذي سيجبر خاطرك، ويزيل الأوجاع عن قلبك، ويذهب الهموم والأحزان عنك، فأفرغ قلبك من الخلق، واجعل الله نورا لك في حياتك، اجعل بينك وبين الله، علاقة، سريرة، لا يطلع عليها أحد.
قيل: لله نور أن أردت بلوغه.. فاسكب دموع الشوق في الخلوات
قم ناد ربك وادعوه ليثبتك.. فهو المجيب وسامع الدعوات
فاختل دائما وأبدا بروحك المبعثرة، وتعرّ من روحك، وحقيقتك؟ من حزنك وفرحك؟ وكن على سجيتك، وقل يا الله إني ضائع في بيداء الحياة، لتعيد صياغة حياتك وهندستها.

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