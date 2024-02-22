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((سرك في بيرك))

2/22/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أراد أن يعيش بسلام وطمأنينة وراحة بال واستقرار، فلا يجعل حياته متاحة ومستباحة للجميع. حافظ على حياتك الخاصة وأسرار بيتك من العبث والتدخلات لأن الحياة مليئة بأصناف كثيرة من البشر منهم النرجسيون، والمرضى، والمتطفلون، والغيورون، والحسودون.
في الديوانية قد تلتقي بأحد هؤلاء الأصناف من البشر، يسألك عن حياتك الخاصة، لا من باب النصح والإرشاد، بل من باب التطفل «حشري» وأنت بحُسن نية تفضفض بما في قلبك له. هذا الشخص المتطفل تطلب منه ألا يُخبر أحدا بأسرارك الخاصة، لكن مع الأسف يُخيب ظنك فيه. وبعد أن يُذيع ويُشيع السر.. فلا تلم قائله بل لُم نفسك، لأن صدرك لم يتسع لسرك.
وكما قيل «أصبر الناس من صبر على كتمان سره، فلم يُبده لصديقه».
يقول ابن الجوزي: «رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به، فواعجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا، ثم لاموا من أفشاه».
يحضرني موقف عن الكتمان لزوجة تطلقت من زوجها غير الصالح للزواج، فاتفقت مع أمها إذا سألهم أحد من الأهل والأقارب والجيران عن سبب الطلاق يقولون لهم: «ما في نصيب» لأن فيه ناس ما ترتاح إلا إذا عرفوا سبب الطلاق... وكلمة ما في نصيب تُغني عن القيل والقال وكثرة السؤال.
٭ اقرأ واتعظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

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