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دور المطوعة الكويتية في الماضي

2/22/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن وطننا الغالي الكويت وفي بداية العهد بالتعليم وقبل ظهور المدارس الحديثة كان البديل لمعلمي المدارس هو المطوع والمطوعة، اللذان كانا يقومان بدور المعلم لتعليم أولاد وبنات الديرة.
وسأذكر في هذه السطور عددا من المطوعات اللاتي أبلين بلاء حسنا في تثقيف بنات الديرة.
وفي الحقيقة لم يكن عدد المطوعات في ذلك الزمان بالقليل، لكنني اخترت مجموعة من المطوعات الكويتيات اللاتي كن من صلب عائلة واحدة وهي عائلة المسباح الكريمة، واللاتي قمن بالتدريس بنجاح منقطع النظير، وهن:
٭ المطوعة رقية جاسم المسباح الشهيرة بـ(الجاسمية).
٭ المطوعة موزة صالح بن جاسم المسباح.
٭ المطوعة فاطمة علي المحمود المسباح.
٭ المطوعة لولوة محمد المسباح.
٭ المطوعة حصة المسباح وحفيدتها نورة.
وقد برزت من المطوعات في التعليم واشتهرت المطوعة رقية جاسم المسباح والمعروفة أيامها بـ«الجاسمية»، حيث افتتحت مدرسة لتعليم بنات الديرة في بيتها بمنطقة جبلة، وكانت مدرستها مجاورة لمدرسة السيد هاشم الحنيان.
لقد كانت للمطوعة رقية شهرة كبيرة بالديرة كما كان لها صيت ووقار وكانت متدينة وورعة ولها احترامها وكانت أيضا محبوبة من الجميع.
كانت مواد التدريس التي تقوم بتدريسها المطوعة رقية هي علوم القرآن وأصوله وتلاوته وشرح معانيه وكان نظام الدراسة صباحا ومساء، حيث الدوام صباحا حتى الظهيرة، ثم بعد ذلك تذهب الطالبات إلى بيوتهن لتناول الغداء ثم يعدن للمدرسة مرة أخرى مساء.
كانت هناك مطوعة أخرى من بنات المسباح افتتحت مدرسة في بيتها لتعليم بنات الديرة في فريج الرومي بالشرق، وهي المطوعة موزة بنت صالح بن جاسم المسباح التي تعلمت منذ صغرها ودرست علوم القرآن وأصول الدين على يد والدها النوخذة صالح بن جاسم المسباح، وكان لابد لي أن أنوه عن المطوعة فاطمة بنت على المحمود المسباح الذي كانت تعتبر من أكثر المطوعات ثقافة وعلما ودينا.
ولقد تخرج على يد المطوعات من عائلة المسباح العديد من بنات الديرة ونذكر منهن:
٭ بنات الزبن الكرام.
٭ بنات المقهوي الكرام.
٭ بنات الإبراهيم الكرام.
٭ بنات العريفان الكرام.
وهذه قصة مختصرة عن المطوعات الكويتيات اللاتي قمن بتدريس وتثقيف بنات الديرة في كويت الماضي جزاهن الله عنا كل خير.

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