إرادة ملكية بترفيع طبيشات والعودان والعوران إلى رتبة لواء

إرادة ملكية بترفيع طبيشات والعودان والعوران إلى رتبة لواء
التاريخ
2/22/2024 11:24:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من:
العميد محمد طبيشات والعميد حسن العدوان والعميد صادق العوران إلى رتبة لواء.
كما قرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.
MENAFN22022024000072011014ID1107889466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.