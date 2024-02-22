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مولي: واشنطن قلقة إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان

2/22/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - عبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني واستمرار القتال في السودان الذي يهدد بتقسيم البلاد، مشدده على أن الولايات المتحدة لا تدعم الحكم العسكري وستواصل دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق حكم ديموقراطي.
وقالت مولي خلال مؤتمر صحفي مشترك عبر تقنية الزووم مع المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي، مايكل هامر، والسفير الأميركي لدى السودان جون غودفري، وشاركت فيه "الغد": "عقدنا اجتماعات مكثفة في أديس أبابا الأسبوع الماضي مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وأعضاء من لجان المقاومة وممثلات منظمات من المجتمع المدني وممثلين من غرف الطوارئ لبحث التطورات العامة للأوضاع في السودان، ومساعي وجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام".
وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها واشنطن بالشراكة مع المؤسسات الأفريقية لتعزيز السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والصومال والسودان.
وفي السياق، قال السفير غودفري إن الاجتماعات ركزت على ثلاث قضايا أساسية، تتمثل بضرورة وقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، والمساعدة في دعم التحول الديموقراطي بعد وقف الحرب.
وقال غودفري إن استعادة الحكم المدني في السودان أولوية لدى الإدارة الأميركية، وكذلك ضرورة ألا يكون لطرفي الصراع دور في حكم البلاد بعد وقف الحرب.
وحول تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، قال إن دخول المساعدات يواجه صعوبة منذ نيسان (إبريل) الماضي، وإن الجيش وقوات الدعم السريع أرسلا إشارات متناقضة حول السماح بعبور الإغاثة لمناطق الحرب، ولم يلتزما بتنفيذ ما جاء في اتفاق جدة بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية من غير قيود.
وشدد غودفري على ضرورة أن تفي الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، موضحا أن العوائق تواجه أيضا العاملين في المجال الإنساني، نظرا لصعوبة الحصول على تأشيرة الدخول والإذن بالتحرك داخل السودان.
وأشار إلى خطورة دعم بعض الجهات الخارجية لطرفي الصراع في السودان، معبرا عن قلقه من أن يسهم هذا الدعم في استمرار الحرب.
وقال إن عودة العلاقات بين السودان وإيران قد تسمح بوصول دعم إيراني إلى الجيش، وهذا أمر يثير القلق، بحسب تعبيره.

MENAFN22022024000072011014ID1107889465

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