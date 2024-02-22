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حداد: الأسواق خالية من التمور الإسرائيلية

2/22/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- قال رئيس جميعة التمور الأردنية أنور حداد، إن المساحة المزروعة بالتمور حتى العام بالماضي لغت 4500 هكتار، فيما بلغ عدد مزارع النخيل 500 مزرعة، تضم 750 الف شجرة نخيل.
وأضاف حداد لــ"الغد"، إلى تنوع الأصناف المزروعة 80 ٪ نوع مجهول، 13٪ برجي 7 ٪ أصناف أخرى، مبينا أن كميات الإنتاج سنويا تصل لــ32 ألف طن فيما تبلغ قيمة الصادرات 50 مليون دولار، مبينا أن قطاع التمور يوفر 9 آلاف فرصة عمل، وتبلغ نسبة اشتراك النساء في القطاع 40 ٪.
وأكد حداد أن جودة التمور تتحسن عاما بعد عام، نتيجة الخبرة والاحتراف في الإنتاج من جهة ومن جهة أخرى بعد دخول تقنيات الفرز والتعبئة والتدريج الحديثة في عمليات بعد الحصاد، مؤكدا أن الأسواق خالية من التمور الاسرائيلية .
وأضاف حداد، أن ميزات التمور جعلتها تشهد تزايداً في الطلب عالمياً بعد أن اصبح العالم يتعرف على قيمتها الغذائية والصحية، مبينا أن زيادة معدل استهلاك المواطن من التمور هدف للجمعية لكون استهلاكه منخفض يصل لــ3 كلغم سنويا مقارنة بمعدلات تتجاوز الــ30 ك للفرد في المنطقة العربية، وتصل أحيانا لــ50 كلغم.
وأشار إلى أن أسعار التمور، تأتي في المرتبة الثانية من حيث معدل سعر الطن عالميا، لافتا إلى أن التمور يمكن أن تدخل في الصناعات الغذائية المتنوعة مثل "الدبس، العجينة، الحلويات، المثلجات، المعمول، البسكويت، والعديد من الوصفات الغذائية الصحية.
وقال حداد، إن النخيل يتمتع بكفاءة عالية ويتحمل المياه المالحة، مشيرا إلى أن الــ م3 من زراعتها يحقق إيرادات بحوالي ثلاثة أضعاف العائد من أي نوع من أنواع الفواكة والخضروات الأخرى، بما فيها الزراعة المحمية.
وأضاف، أن التمور تعتبر مخزون وطني استراتيجي اساسي، لسد النقص في كميات الغذاء الى جانب القمح وباقي الحبوب.
وبين ان قطاع التمور يواجه عدة مشاكل تحتاج حلولا عاجلة من الحكومة كنقص المياه وهي الأكثر أهمية وتعقيدا، حيث توجد مشكلة في إدارة توزيع مياه الري واعتداءات كثيرة عليها، ما يفقد القطاع القدرة على الاستمرار والتوسع والحفاظ على الاستثمارات المقدرة بأكثر من نصف مليار دولار.
ودعا حداد لأهمية وضع موازنات مائية وفق أولويات وطنية، حيث يواجه جميع مزارعي النخيل حاليا كحال باقي المزارعين نقصا حادا في المياه المتاحة للري في وحداتهم الزراعية، ويجب أن يكون هنالك إستراتيجية وطنية واضحة مبنية على ما يتوفر لدينا من مياه.
وتابع: نقص العمالة وارتفاع أجورها نتيجة سياسات حكومات متعاقبة منذ عام 2008 أدت لارتفاع أجورها لحدود غير مسبوقة، إذ تشكل كلف العمالة في قطاع النخيل أكثر من 60 % من كلف الإنتاج، مضيفا إلى أن سوسة النخيل الحمراء تحتاج لتظافر جهود الحكومة والمزارعين على حد سواء للقضاء عليها.

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