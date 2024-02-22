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التلهوني: ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العليا للأردن

2/22/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمان - دعا رئيس لجنة الحريات في مجلس الاعيان د. بسام التلهوني في كلمة له بملتقى "مسارات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"، إلى أهمية التشارك بين مجلس الأعيان والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأكد في الملتقى الذي عقده مركز عدالة لحقوق الإنسان أمس، تعاون المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للنهوض بالرؤية الملكية التي صاغها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية الملكية، وفيها يركز على تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتحقيق التقدم الشامل للمجتمع.
الرئيس التنفيذي لمركز عدالة عاصم ربابعة، بين أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة والمجتمع المدني، في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، لافتا إلى أن الملتقى منصة هامة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء بين أطراف المجتمعِ من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني ووسائل إعلام، حول أفضل سبل التعاون والشراكة في مجال حقوق الإنسان، وتحديدا في سياق تنفيذ توصياتِ الاستعراض.
وألقى المفوض العام للمركز الوطني جمال الشمايلة، كلمة دعا فيها للخروج بخطة وطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض، تعكس رؤية الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، خرج من الإطار الحكومي المحض وارتقى إلى جميع الأطراف الوطنية، ما يؤكد على أهمية التفاعل الوطني للوصول إلى المصلحة الوطنية العليا لحماية حقوق الإنسان.
واستعرض مدير مديرية حقوق الإنسان برئاسة الوزراء د. خليل العبداللات، نشاط وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة، وعملها مع القطاعات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وإنجازها للتقرير الوطني للأردن للمجلس، إذ قدم الأردن تقريره الوطني لدورة الرابعة للأردن الشهر الماضي.
وقال العبداللات إن الوحدة تتطلع لتوسيع دائرة الشراكة لتحقيق تنفيذ الالتزامات الدولية والاستعداد لمرحلة الاستعراض المقبلة، داعياً لاستدامة العمل بشكل يساعد على النهوض بحالة حقوق الإنسان في الأردن.
من جهتها قالت النائب عضو لجنة الحريات بمجلس النواب أسماء الرواحنة، أن هذا الملتقى من الأدوات الهامة لتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير فرص لتقييم ما أحرزته المملكة من تقدم في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أهمية احترام حقوق الإنسان كقيمة أساسية وسط الأزمات.
وعبرت الرواحنة في كلمتها عن الإدانة الشديدة للجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الفلسطينيين، وهي جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية، مبينة "أن احترام حقوق الإنسان ووقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، يمثلان أساسا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، داعية للعمل بجدية على وضع حد لها وتحقيق العدالة لضحايا.

MENAFN22022024000072011014ID1107889463

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