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الخصاونة: نجحنا بتحقيق الإيرادات المستهدفة العام الماضي دون فرض ضرائب جديدة

2/22/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- التقى رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة في مجلس الأعيان أمس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس بحضور عدة وزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024.
وقال الفايز، إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية، جراء الاوضاع الراهنة في المنطقة، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات على أسعار السلع والطاقة، واليوم نواجه تأثيرات العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأكد الفايز أن مواجهة تحدياتنا الاقتصادية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من سلطات دستورية ومؤسسات مجتمع مدني، وقطاع خاص، لافتا الى ان الظروف الراهنة تتطلب من الجميع، مواجهتها بمسؤولية وطنية وهمة عالية، لتمكين الأردن من مواصلة مسيرته الخيرة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لا يدخر اي جهد ممكن، من اجل عزة الوطن ورفعته، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعبه.
وقال إن "الأردن واقتصادنا بخير، برغم ما نواجه من تحديات، لكن الأوضاع المحيطة بنا، يجب ألا توقف طموحاتنا، في بناء اقتصاد وطني منيع، يمكننا من الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب، ويحقق أرقام النمو المنشودة، ويعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، ويوطن الاستثمارات المحلية، ويوفر لها فرص النجاح والديمومة".
وأكد الفايز ضرورة ان يكون هناك، استراتيجية اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة، مضيفا "لا نريد ان نجد الالاف من الأردنيين بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي الغاشم، ينضمون الى صفوف البطالة والمتعطلين عن العمل"، لافتا الى أن المطلوب اليوم اهتمام اكبر بقطاع الزراعة ومشاريع الامن الغذائي، باعتبار هذا القطاع مشغل كبير للايدي العاملة، اذا ما احسن التعامل معه، ووفرت له التسهيلات والدعم المطلوب.
وأكد أن علينا الانفتاح على المواطنين والحديث معهم بشفافية حول حقيقة الاوضاع الاقتصادية التي نعيشها، وعلينا في الوقت ذاته، تفعيل دور وزارة الاستثمار، لازالة معيقات الاستثمار التي ما يزال المستثمرون يشكون منها، ومعالجة التهرب الضريبي، وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي، وايجاد مشاريع استثمارية كبيرة، تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
ولفت الفايز، الى ضرورة القيام باصلاحات مالية واقتصادية لتجاوز عجز الموازنة العامة، ووضع خطط اقتصادية قابلة للتنفيذ، مرتبطة بمدد زمنية محددة، وخطط اقتصادية تعمل على الاستغلال الامثل للميزات النسبية التي يتمتع بها الأردن.
وأعرب عن شكر المجلس لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري، على جهودهم في النهوض باقتصادنا الوطني، وتحسين الواقع المعيشي، مؤكدا أننا سنتمكن من مواجهة تحدياتنا، وسنخرج منها اكثر قوة ومنعة، بحكمة مليكنا ووعي شعبنا.
الخصاونة، أكد أن الحكومة أقرَّت للعام الرابع على التوالي موازنة، لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة، مؤكدا أننا نجحنا بتحقيق الإيرادات المستهدفة العام الماضي، دون فرض ضرائب جديدة، برغم التحديات الإقليمية من خلال النجاح في محاربة التهرب والتجنب الضريبي.
ولفت إلى أن موازنة 2023، شهدت تحدياً نجم عن ارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار، بسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لـ"الفيدرالي الأميركي" حتى تموز (يوليو) 2023، ما أدى لزيادة في النفقات على بند الفوائد.
وأشار إلى أن العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، تراجع لـ6ر2 % مقارنة بـ7ر2 % في عام 2022، مؤكداً أن نهجنا تجاه الدين العام، أمر ننظر إليه بجدية، وواصلنا نهجنا في الوفاء بالتزاماتنا المالية الداخلية والخارجية بالكامل وفي المواقيت المطلوبة، ودون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي.
ولفت إلى أن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية 2023 ما نسبته 7ر88 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8ر88 في 2022، باستثناء الجانب المتعلق بسندات استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي.
وأكد أن مشروع الموازنة الموجود لدى اللجنة المالية في المجلس، استند على الثوابت الراسخة للسياسة المالية الحكومية، منذ أن كلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة بإدارة شؤون الدولة، وتتضمن هذه الثوابت، عدم فرض أي ضرائب جديدة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبيين، ورفع حجم الإنفاق الراسمالي إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا، اذ بلغ أكثر من مليار و700 مليون دينار، مثلما رفعت مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 300 مليون دينار، وعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية للمحافظة على المقومات الأساسية للمواطنين.
وأضاف، "نستهدف الوصول لـ90 % تغطية من الإيرادات المحلية للنفقات الجارية مع نهاية العام الحالي عبر هذه الموازنة، ونهدف للاستمرار بتحقيق تراجع في العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الخصاونة، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية، رفعت بنحو 128 مليون دينار أردني لتصل الى رقم مطلق يبلغ مليارين و349 مليون دينار.
وأكد أن عجز الموازنة، سينخفض للسنة الرابعة على التوالي، ليصل لـ1ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالم الحالي مقارنة
بـ6ر5 % في عام 2020، وبتراجع يصل لـ62 %، وسينخفض إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي ليصل لـ3ر88 % العام الحالي، وسيواصل الانخفاض التدريجي في السنوات اللاحقة وصولاً لـ79 % عام 2028.
ولفت الخصاونة، إلى أن مؤشرات الاعتماد على الذات، تسير تصاعديا، بحيث كانت تغطيتنا المحلية للنفقات في 2020 نحو
4ر74 %، ونأمل أن تصل العام الحالي لــ90 % بعد أن كانت العام الماضي 9ر88 %.
وبشأن رؤية التحديث الاقتصادي، بين أنه أعدها وعمل عليها ممثلون عن القطاعين العام والخاص وأصحاب الفكر، بمشاركة أعضاء في مجلسي الأعيان والنواب، للوصول إلى خريطة طريق تمتدُّ إلى 10 اعوام، وتستهدف معالجة حصيفة وملموسة لتحدِّي البطالة، وما يلازمه من تحدِّي الفقر، برفع نسب النموّ إلى نحو 5.5 %، وتوفير مليون فرصة عمل في نهاية السَّنوات العشر، وهي مستهدفات طموح ومتوافقة مع التوقُّعات العالميَّة لأداء الاقتصاد العالمي.
ونوَّه رئيس الوزراء، بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي عبر السِّياسات الحصيفة التي اتَّبعها البنك المركزي باستقلاليَّة قراراته، ومكنتنا من الحفاظ على الطَّبقة الوسطى والآثار التضخُّميَّة وسعر صرف الدِّينار واستقراره، وبناء احتياطات استراتيجيَّة من العُملات الصَّعبة، وصلت إلى أرقام قياسيَّة تُقدَّر بـ18 مليار دولار، مؤكِّداً دعم الحكومة لسياسات البنك المركزي والتزامها على الدَّوام، بالحفاظ على استقلاليَّته ليواصل هذا الأداء المتميِّز.
وأكَّد أنَّ أداءنا الاقتصادي عبر البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لرؤية التَّحديث الذي ينتهي مع نهاية العام المقبل، نفخر بأن نقول أنَّنا سرنا به على طريق، حقَّقنا فيه نتائج إيجابيَّة للغاية ومنسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي، لافتاً إلى أنَّ نسبة النموّ في النَّاتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي وصلت لـ2.7 % خلال الأرباع الثَّلاثة الأولى للعام الماضي، مقابل 2.6 % في الفترة نفسها من عام 2022، برغم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتداعيات.
وأضاف الخصاونة، أننا سَّيطرنا على معدَّل تضخُّم ضمن مستويات معتدلة وملائمة للنَّشاط الاقتصادي، اذ بلغ معدَّل التضخُّم العام الماضي نحو 2.08 %، وهو من أقلّ معدَّلات التضخُّم المسجَّلة، ليس على مستوى المنطقة حسب، بل في العالم بأسره، كما حافظنا نسبيَّاً على أسعار المواد الغذائيَّة واستقرارها والقدرة الشِّرائيَّة، إذ لم تتجاوز نسبة الارتفاع في الأسعار 2.2 % العام الماضي، في وقت ما نزال نشهد فيه ارتفاعاً بأسعار الأغذية دوليَّاً بنسب متفاوتة وأكثر بكثير من النِّسبة التي وصلنا إليها.
وأشار إلى أنَّ الحكومة نجحت بإتمام 7 مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والنَّقدي، وحقَّقنا أهدافه الرَّئيسة، مؤكِّداً أنَّ هذا النَّجاح الذي يؤشِّر إليه صندوق النَّقد ومؤسَّسات التَّمويل الماليَّة النَّقديَّة والمجتمع الدَّولي المانح للأردن، مكَّننا من التَّفاوض بنجاح للوصول لبرنامج تسهيل ائتماني جديد ممتدَّ مع الصندوق، وقد أقرَّه مجلس إدارته مطلع العام الحالي بـ1.2 مليار دولار.
وشدد على أن هذا البرنامج صمم بالكامل بأيدٍ أردنية من كوادر وزارة المالية والبنك المركزي، والوزارات القطاعية الأساسية، وهو برنامج وطني محلِّي مدعوم من الصندوق، وعلى قاعدة نجاحات تحقَّقت في برنامج التَّسهيل الائتماني السَّابق الذي أتمنناه بنجاح نهاية العام الماضي.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد عجزت عن تحقيقه كثير من الدول، ونحن نفخر به كدولة وحكومة، مؤكداً أن المكانة والمصداقية التي يتمتع بها جلالة الملك دوليا، مكنتنا من تسويق هذه الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها البرنامج الجديد مع الصندوق على قاعدة المصداقية.
وأكد الخصاونة، أن البرنامج يشكل قوة دعم للأردن، خصوصاً في ظل ظروف المنطقة الحساسة، لافتاً إلى الاتفاق على البرنامج مع بعثة الصندوق التي زارت الأردن قبل أن تداهمنا أحداث 7 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد الخصاونة، أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ثبتت التصنيف الائتماني للأردن حتى في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، ليكون الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة من الدول المستوردة، للنفط التي حافظت على تصنيفها كما كان قبل الجائحة والأزمة الروسية- الأوكرانية.
وبين أن مخصصات رؤية التحديث وخريطة تحديث القطاع العام مرصودة ومغطاة بالكامل في الموازنة العامة، و"نسير في تحقيق هذه المستهدفات وجذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري، باعتباره محركاً أساسياً يحقق مستهدفات هذه الرؤية".
كما أكد أننا نسير في خريطة التحديث، ونجحنا بأتمتة كثير من الخدمات الحكومية بنسبة أعلى من المستهدفات التي كانت متصوَّرة في برنامجها التنفيذي الأول، وأنشات الحكومة مركزين للخدمات الحكومية، وهي بصدد تعميم التجربة العام الحالي، بإنشاء مراكز مماثلة في المحافظات.
ووضع الخصاونة، رئيس مجلس الأعيان واللجنة المالية في صورة جهود جلالة الملك الدؤوبة، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة الذي ذهب ضحيته نحو 30 ألف مدني من القطاع وإصابة نحو 60 ألفاً، غالبيتهم أطفال ونساء، وتدمير البنية التحتية والقطاع الصحي والمستشفيات، فضلاً عن انتشار الأوبئة، بالاضافة لتصاعد عنف المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الغربية، ومحاولة إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية هناك، مؤكداً أن الأردن مستمر بالتصدي لها بقوة وعزيمة، يستمدها من جلالة الملك، الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد، أن الحل يكمن في الدعوات المتكررة لجلالة الملك بضرورة التحرك نحو افق سياسي للتوصل الى حل الدولتين، وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي التي للأردن مصالح حيوية فيها، كالامن والحدود والمستوطنات واللاجئين الذين لهم الحق بالعودة والتعويض، مع تمتعهم بالمواطنة الأردنية الكاملة.
وأكد وجود انصهار بين الحالتين الرسمية والشعبية والموقف الموحد، تجاه العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، مشددا على انتظام سيرورة الحياة باضطراد وطبيعية في الأردن، وهذا امر اساسي وهام للمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية.
وشدد على أنه لا يعقل الانسياق خلف دعوات أُطلقت سابقا بشان إضرابات، لانها لا تخدم القضية الفلسطينية واهلنا في غزة، وينتهي بها المطاف للإضرار باقتصادنا، دون اي خدمة لاهلنا في فلسطين بالضفة المحتلة والقطاع.
ولفت الى ان الاستجابة لهذه الدعوات، كان سيؤدي للإضرار باقتصادنا، دون تقديم اي قيمة مضافة لاهلنا في فلسطين، وعلينا التعاطى معها بقدر كبير من المسؤولية التي تحافظ على قدرتنا بدعم الاشقاء في فلسطين.
واضاف ان الأردن القوي، قادر على دعم صمود الاشقاء في فلسطين، ودعم الموقف الفلسطيني الرامي لتجسيد الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
وقال نحن في منطقة يجري فيها عدوان غاشم على اهلنا في غزة، وتصعيد خطر من المستوطنين ضد اهلنا في الضفة، لكن يجب التذكير بان نعمتي الامن والامان يشار لهما بالبنان، ويجب المحافظة عليهما وعلى سيرورة الحياة.
واضاف الخصاونة، نحن في منطقة فيها حرب وعدوان على اهلنا، ولكننا نحن في الداخل الأردني لسنا بحالة حرب، ويجب مراعاة ديمومة استمرار الحياة، حتى لا نعاني من آثار اقتصادية تزيد من اعبائنا بشأن تحديات الفقر والبطالة، وجذب الاستثمار الذي يشكل حجر الرحى في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث.
واكد ان اوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة، وهي التي تمكنا بالاضافة للوضع الاقتصادي المتماسك، من مساندة قضايانا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددا على اننا نقدم ما لم يقدمه احد في التضامن مع اهلنا في فلسطين تاريخيا ومع اهلنا في غزة والضفة منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع.
وقال الخصاونة "لا توجد دولة ساهم رأس الدولة فيها بالمشاركة في إنزال مواد إنسانية من خلال استقلاله طائرة عسكرية، أنزلت مساعدات الا المملكة الأردنية الهاشمية، ولا توجد دولة امتزجت واختلطت دماء كوادرها الطبية بدماء اهلنا في غزة الذين يتعرضون للعدوان الا المملكة، عبر المستشفيين الميدانيين في تل الهوى وخان يونس".
واضاف "لا توجد دولة قدمت وتقدم اكثر مما يقدم جلالة الملك والمملكة؛ شعبا وقيادة وحكومة وسلطة تشريعية، لاسناد ودعم اهلنا في غزة، ونحن لا نقبل المزادوة من احد".
وأضاف "وصمة العار على من لا يرى بعين مليئة بالمواقف الأردنية المشرفة والمتقدمة والتي تأتي على الأردن بثمن، ومن لا يعترف باننا نقوم بهذا الجهد متفردين لوحدنا، ووصمة العار على هؤلاء وليس على الدولة الأردنية صاحبة المواقف المتقدمة، وتأتي باثمان يسددها الأردن قيادة وشعبا وسلطات ومؤسسات بطيب خاطر"، مضيفا "وصمة العار على من يحرض ان تكون مظاهر التعبير عن التضامن، مظاهر تأخذنا باتجاه مساحات فيها اساءة لقواتنا المسلحة التي تدافع عن حدودنا، ولأجهزتنا الامنية التي ترعى سلامة وامن واستقرار وديمومة التعبير عن اشكال التضامن مع اهلنا في فلسطين".
وقال الخصاونة، نسير بثقة وبثبات ونتضامن مع أشقائنا ونعتبر أن القضية الفلسطينية والموضوع الفلسطيني موضوع داخلي أردني، وعلى قائمة اولوياتنا المحافظة على الأردن لنتمكن من المحافظة على مواقفنا المشرِّفة والمساندة لقضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار إلى التحدِّيات العامَّة التي صبغت حِراك الإقليم منذ أن بدأت ما يسمَّى بإرهاصات "الرَّبيع العربي"، وما خلَّفته من آثار على الحراك العام السِّياسي والجيوسياسي والاقتصادي والمالي، ومن بعدها تداعيات جائحة كورونا التي أدَّت لتباطؤ في أداء الاقتصاد، والنموّ الاقتصادي المحلِّي والدَّولي، وكذلك الأزمة الرُّوسيَّة الأوكرانيَّة التي داهمتنا ونحن نتعافى تدريجيَّاً من آثار الجائحة، وأدَّت لآثار تضخُّميَّة بسبب اختلال سلاسل التَّوريد والتَّزويد.
وأكَّد الخصاونة، أنَّنا نجحنا بفعل القيادة الحكيمة لجلالة الملك بتجاوز هذه الأزمات وتداعياتها، عبر الرَّصيد السِّياسي الكبير الذي يتمتَّع به جلالته إقليميا ودَّوليا، واستطعنا بالشَّراكة مع السُّلطة التَّشريعيَّة التَّخفيف من أعباء هذه التَّداعيات، والحفاظ على آثار تضخُّميَّة نفخر بأنَّنا استطعنا الحفاظ عليها، مقارنة بالاقتصادات الأخرى غير المصدِّرة للنَّفط في المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ هذه التَّداعيات صاحبت ولوج الدَّولة الأردنيَّة لمئويَّتها الثَّانية، التي قاد جلالة الملك، يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليُّ العهد، مع انطلاقتها، المشروع التَّحديثي الكبير والشَّامل بمساراته الثَّلاثة: منظومة التَّحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام "لننتقل إلى ما يصبو إليه جلالته، بأن يبقى الأردن في موقع الطَّليعة والذُّؤابة، وتحويل كلّ التَّحديِّات إلى فرص والبناء على البنيان المتين والمنجز الذي يحقُّ لنا جميعاً كأردنيين أن نفخر به فيما تحقَّق خلال المئويَّة الأولى من عمر الدَّولة الأردنيَّة".
وأضاف: راهن الكثيرون من المحبِّين وغير المحبِّين على عدم صمود الدولة الأردنية ومنعتها واستمراريَّتها، لكن زال الكثيرون ممَّن راهنوا على ذلك، وبقينا وتعزَّزت منعتنا وأصبحنا أنموذجاً يُحتذى دائماً في تجاوز التَّحدِّيات والصِّعاب، بحكمة وقدرة قيادتنا على استشراف المستقبل وإيمان شعبنا الطيِّب بجميع تلاوينه ومُدُنه وقراه وبواديه ومخيَّماته، بوطنهم وقيادتهم وبصبرهم واستمساكهم بمبادئ الكرامة والمُثُل العُليا التي "تتُعِب لكنَّها لا تخذل من يستمسك بها".
وزاد الخصاونة: مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك، ارتكز على ضرورة التَّشاركيَّة الكاملة مع سُلطات الدَّولة المختلفة، وقد ضمن جلالته مخرجات لجنة التَّحديث السِّياسي فيما يتعلَّق بقانونيّ الانتخاب والأحزاب والتَّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما، لتعزيز مشاركة المواطنين والشَّباب والمرأة، وإدماجهم في آليَّات صنع القرار السِّياسي والاقتصادي؛ وصولاً لبرلمان في نهاية السَّنوات العشر ذو أغلبيَّة حزبيَّة، تمكِّن جلالة الملك باعتباره صاحب الحقّ الدّستوري، من تشكيل حكومات تعبِّر عن الأغلبيَّات الحزبيَّة الممثَّلة في البرلمان، إن اختار ذلك.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان مداخلات خلال اللقاء بشأن مشروع قانون الموازنة العامة وجملة من القضايا على الصعيدين المحلي والإقليمي.-(بترا)

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