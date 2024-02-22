السفيرة الأميركية: توقيت زيارة الملك إلى واشنطن كان مناسباً ومهماً للغاية



وأضافت في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء الخميس، أن اللقاء جاء للتشاور حول المضي قدماً وأننا نثمن ونقدر عالياً حكمة ورؤية جلالة الملك، مشيرة إلى ان جلالته التقى مع الرئيس بايدن أكثر من أي رئيس عربي، وخلال زيارته لم يلتقي الملك مع الرئيس بايدن فحسب بل التقى كذلك مع نائب الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والعديد من قادة الكونغرس الأميركي ومن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



وأضافت، أن جلالة الملك والرئيس بايدن ناقشا آخر التطورات في قطاع غزة، والضفة الغربية والوضع في المنطقة على نطاق أوسع.



وأشارت إلى أن الزعيمين أكدا عزمهما للعمل معاً من أجل إنهاء وإيجاد حل دائم لهذه الأزمة والعمل على تحقيق سلام شامل ودائم ضمن حل الدولتين.



كما أكدا على التزامهما بتسهيل وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما ناقشا بالتفصيل كيفية وصول المساعدات إلى غزة .



وأكد الرئيس بايدن كذلك على أهمية المحافظة على الوضع القائم والتاريخي للحرم القدسي الشريف وأنه يعترف ويعي دور الأردن التاريخي على المقدسات الإسلامية في القدس.



وتحدثت السفير الأميركية بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى أن البلدين شركاء وحلفاء تجمعهما صداقة متينة على مدار 75 عاماً من الشراكة الاستراتيجية، وهي شهادة على رؤى البلدين المشتركة للسعي نحو السلام والازدهار في المنطقة.



واستعرضت مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، حيث وقع البلدان العديد من الاتفاقيات، ومنها مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2022 والتي تمتد لسبع سنوات وتشمل عشرة مليارات دولار من المساعدات الأميركية وهي أطول مدة زمنية قام البلدان بتوقيعها بهذا الحجم من المساعدات، وهي تدل على التزام الولايات المتحدة تجاه إزدهار الأردن وتركز على دعم الحكومة الأردنية والمنظمات المحلية.



كما تسهم الاتفاقية بتطوير القطاع الخاص وتحفيز وزيادة الفرص الاقتصادية لتشمل تلك المتعلقة بالنساء والشباب، إضافة إلى دعم القطاعات الصحية والتعليمية والسياحة وتقوية أمن الأردن المالي وهذا يؤكد على ما قاله الرئيس بايدن لجلالة الملك خلال زيارته إلى واشنطن، وهو أن الشراكة بين البلدين قوية ودائمة وأن الدعم الأميركي للأردن ثابت لا يتزعزع.



وحول العلاقات التي امتدت لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية على مر السنين، قالت السفيرة الأميركية، إن دعم التطور والنمو الاقتصادي في الأردن وبما يشمل إيجاد فرص عمل ودعم وضع الأردن الاقتصادي في صلب الشراكة بين البلدين.



وأشارت إلى أنه وفي العام 2000 قام البلدان بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، وهي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها الولايات المتحدة مع دولة عربية، مشيرة إلى أنه ومنذ ذلك الحين شهدنا تطوراً ملحوظاً في العلاقات التجارية، حيث وصل حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بعد 24 عاماً من توقيع الاتفاقية إلى 20 بالمئة من حجم الصادرات الأردنية، كما أن الولايات المتحدة كانت ثالث أكبر شريك تجاري للأردن. - (بترا)

