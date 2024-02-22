إعلام عبري: مؤشرات إيجابية بالتقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

إعلام عبري: مؤشرات إيجابية بالتقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى
التاريخ
2/22/2024 11:24:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "هناك
مؤشرات إيجابية إلى تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة
الإسلامية (حماس)".
بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بمعسكر الدولة بزعامة بيني
غانتس، أن الحزب لن يسمح بإضاعة فرصة احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل
الأسرى.
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