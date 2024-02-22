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إعلام عبري: مؤشرات إيجابية بالتقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

2/22/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "هناك مؤشرات إيجابية إلى تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".


بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بمعسكر الدولة بزعامة بيني غانتس، أن الحزب لن يسمح بإضاعة فرصة احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

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