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إعلام عبري: قذائف صاروخية أطلقت من لبنان على موقع حانيتا

2/22/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على موقع حانيتا في الجليل الأعلى دون إطلاق صفارات الإنذار.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، وحقق إصابة مباشرة.

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