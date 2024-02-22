إعلام عبري: قذائف صاروخية أطلقت من لبنان على موقع حانيتا

إعلام عبري: قذائف صاروخية أطلقت من لبنان على موقع حانيتا
التاريخ
2/22/2024 11:24:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على موقع حانيتا في الجليل الأعلى دون إطلاق صفارات الإنذار.
من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، وحقق إصابة مباشرة.
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