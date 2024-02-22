إعلام غزة: 40 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط القطاع



وحمل المكتب في بيان الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.



وطالب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل.