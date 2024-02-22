إعلام غزة: 40 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط القطاع

إعلام غزة: 40 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط القطاع
التاريخ
2/22/2024 11:24:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال
مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء
الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 4 منازل في دير البلح وسط قطاع غزة.
وحمل المكتب في بيان الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.
وطالب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل.
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