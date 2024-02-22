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إعلام غزة: 40 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط القطاع

2/22/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 4 منازل في دير البلح وسط قطاع غزة.


وحمل المكتب في بيان الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.


وطالب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل.

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