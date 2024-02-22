Friday, 23 February 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أميركا: الحوثيون يصيبون ناقلة بريطانية في البحر الأحمر

2/22/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الجيش الأمريكي إن صاروخين لميليشيا الحوثي أصابا ناقلة بضائع ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر، الخميس؛ ما تسبب في أضرار وإصابة طفيفة لشخص واحد، وفقاً لـ"رويترز".


وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في وقت سابق من اليوم، أسقطت الولايات المتحدة ست طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، بعدما تحدد أنها مصدر تهديد وشيك للسفن الحربية للولايات المتحدة والحلفاء.


ويوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة" لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي.


وأضاف في بيان أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن شحن مدنية. الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية".

MENAFN22022024000072011014ID1107889456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث