أميركا: الحوثيون يصيبون ناقلة بريطانية في البحر الأحمر



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في وقت سابق من اليوم، أسقطت الولايات المتحدة ست طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، بعدما تحدد أنها مصدر تهديد وشيك للسفن الحربية للولايات المتحدة والحلفاء.



ويوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة" لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي.



وأضاف في بيان أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن شحن مدنية. الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية".