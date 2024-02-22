أميركا: الحوثيون يصيبون ناقلة بريطانية في البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الجيش الأمريكي إن صاروخين لميليشيا الحوثي أصابا ناقلة بضائع ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر، الخميس؛ ما تسبب في أضرار وإصابة طفيفة لشخص واحد، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في وقت سابق من اليوم، أسقطت الولايات المتحدة ست طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، بعدما تحدد أنها مصدر تهديد وشيك للسفن الحربية للولايات المتحدة والحلفاء.
ويوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة" لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي.
وأضاف في بيان أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن شحن مدنية. الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية".
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