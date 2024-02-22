الأونروا: وصلنا إلى نقطة الانهيار في غزة

الأونروا: وصلنا إلى نقطة الانهيار في غزة
التاريخ
2/22/2024 11:24:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني -الخميس- في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".
وقال لازاريني في الرسالة: "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
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