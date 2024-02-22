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الأونروا: وصلنا إلى نقطة الانهيار في غزة

2/22/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني -الخميس- في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".


وقال لازاريني في الرسالة: "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

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