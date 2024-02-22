حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية
التاريخ
2/22/2024 11:24:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية برشقة صاروخية، ضمن موجة التصعيد بين الطرفين.
ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى القصف عبر الحدود اللبنانية مما أسفر عن قتلى وجرحى على طرفي تلك الحدود.
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