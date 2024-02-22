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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية

2/22/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية برشقة صاروخية، ضمن موجة التصعيد بين الطرفين.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى القصف عبر الحدود اللبنانية مما أسفر عن قتلى وجرحى على طرفي تلك الحدود.

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