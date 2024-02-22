عشرات الشهداء بغارات ليلية على شمال ووسط قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 4 منازل في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 20 فلسطينيا في غارات استهدفت شارع خليفة في حي الزيتون بمدينة غزة شمال القطاع.



وحمّل المكتب -في بيان- الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.



وطالب المكتب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل.



وفي الشمال، شنت غارات إسرائيلية خلفت 20 شهيدا وعددا من المفقودين في شارع خليفة بحي الزيتون في مدينة غزة، وأشار المراسل إلى أن عددا من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين ومصيرهم مجهول جراء تلك الغارات.



وقبل ذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين، نتيجة قصف قوات الاحتلال نازحين كانوا متجهين من مدينة غزة إلى الجنوب، بالإضافة إلى عدد آخر من الأشخاص كانوا يصطفون في انتظار وصول مساعدات عند دوار النابلسي، بمدينة غزة.



وفي خان يونس أيضا، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.









حصيلة جديدة

واستهدفت غارات جوية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع غزة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المارة.



وخلف القصف أضرار شملت مبانيَ مجاورة، منها مبنى تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت الخميس بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 97 شهيدا، و132 مصابا خلال 24 ساعة.



وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا.





اقتحام مجمع ناصر

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة بغزة -الخميس- إن القوات الإسرائيلية عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، بعد وقت قصير من الانسحاب منه.



وذكرت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت مجمع ناصر الطبي بـ4 ناقلات جند، وهو أكبر مستشفى لا يزال يعمل في القطاع.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن المستشفى الذي يحظى بأهمية كبيرة في ظل الشلل الذي أصاب قطاع الخدمات الصحية بالقطاع، توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار إسرائيلي استمر أسبوعا أعقبته المداهمة.