استشهاد فلسطيني ثان بقصف الاحتلال سيارة بمخيم جنين



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، عن استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين بينهم إصابتان بحالة حرجة جراء قصف الاحتلال لسيارة في مخيم جنين.



وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر أن جثمان الشهيد وصل إلى المستشفى متفحما، إضافة لثماني إصابات، بينها إصابة حرجة، جراء استهداف المركبة، فيما وصل ستة مصابين إلى مستشفى ابن سينا، أحدهم جروحه خطيرة، وآخر متوسطة، وأربعة حالتهم مستقرة، وإصابة بشظايا في الأطراف نُقلت إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين.



وذكرت مصادر أمنية أن طائرة مُسيرة قصفت المركبة في ساحة مخيم جنين، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها.



وقال مراسل "وفا" إن الشهيد هو الأسير المحرر ياسر مصطفى حنون، وهو شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006.



وأعلنت القوى الوطنية في محافظة جنين عن تشييع جثمان الشهيد حنون الساعة العاشرة من صباح الجمعة، من أمام مستشفى جنين الحكومي.