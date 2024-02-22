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واشنطن تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 كيان مرتبط بـآلة الحرب الروسية

2/22/2024 11:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ستعلن الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط "بداعميها وآلتها الحربية"، وفق ما صرحت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس الخميس.

وقالت المتحدثة إنه ستكون هذه أكبر حزمة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.

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