واشنطن تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 كيان مرتبط بـآلة الحرب الروسية

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 كيان مرتبط بـآلة الحرب الروسية
التاريخ
2/22/2024 11:24:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ستعلن الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط "بداعميها وآلتها الحربية"، وفق ما صرحت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس الخميس.
وقالت المتحدثة إنه ستكون هذه أكبر حزمة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.
MENAFN22022024000072011014ID1107889451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.