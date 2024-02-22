​إعلام عبري: نتنياهو وبينيت وغانتس فوّتوا 5 فرص سانحة لاغتيال السنوار



وأشارت إلى أن المسؤولية ذاتها تقع على عاتق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، والذي عارض الاغتيال حين كان في منصبه بين حزيران/ يونيو 2021 إلى حزيران/ يونيو 2022.



وحملت أيضًا وزير الجيش في حينه بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الحالي، المسؤولية، حيث رفض المخططات التي عرضها“الشاباك”.



الجيش يعارض



موقع“HM-News” العبري، أشار إلى أن فرصة اغتيال زعيم حماس كانت سانحة طوال السنوات الماضية، سواء في عهد نتنياهو أو في عهد حكومة نفتالي بينيت، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد عارض بشدة هو الآخر خطة“الشاباك”، الأمر الذي أيده بيني غانتس، والذي كان وزيرا للدفاع بين آيار/ مايو 2020 حتى كانون الأول/ ديسمبر 2022، أي إبان ولاية بينت.





وذكر الموقع أن زعيم حماس كان قد ألقى خطابًا حادًا في ربيع عام 2022، أعقبته عمليات نفذتها حماس ضد إسرائيليين، ما دفع“الشاباك” إلى التعجيل بوضع خطة لاغتياله، إلا أن الجيش عارضها بشكل قاطع، مدعومًا من غانتس الذي اتفق مع بينيت على إلغاء الخطة.



وتابع أن القيادة السياسية وقتها بنت على رؤية الجيش التي رجحت أن حماس تحت الردع منذ عملية حارس الأسوار التي نفذها الجيش الإسرائيلي في أيار/ مايو 2021، مضيفًا أن رؤية الجيش كانت خاطئة ويشوبها الغرور.



نتنياهو أهدر الفرص

الموقع قال إن مقترحات اغتيال السنوار الأخرى رُفِضت من طرف رؤساء“الشاباك” أنفسهم، ومنهم رونين بار، رئيس“الشاباك” الحالي، وكان يتولى رئاسة شعبة العمليات بالجهاز في عام 2011، ووقتها أعد رؤية مبكرة لاغتيال السنوار، عقب الإفراج عنه ضمن صفقة جلعاد شاليط.



وكان المحلل الإسرائيلي بن كسبيت، قد كشف في نوفمبر 2023 بصحيفة“معاريف” العبرية، أن خطط اغتيال السنوار التي عُرِضت على نتنياهو خلال السنوات الماضية كانت تفصيلية وواضحة، بيد أنه رفضها في كل مرة، وقال إن نتنياهو رفض اغتيال السنوار قرابة 6 مرات.



وقال، خطة تصفية السنوار تم اقتراحها على نتنياهو من قبل رؤساء الشاباك الثلاثة الآخرين، كل منهم خلال فترة ولايته: يورام كوهين، ونداف أرغمان، وكذلك الرئيس الحالي رونان بار. لقد كانت مفصلة وتضمنت أيضًا“تنسيقات” مختلفة لكثافات مختلفة، وهي خطة كان من الممكن أن تتحول إلى تصفية كامل قمة حماس في غزة، وليس فقط السنوار (على غرار“الصنوبر الكبير” أو“الصنوبر الصغير” في حرب لبنان الأولى).



رئيس“الشاباك” الأسبق يورام كوهين، تحدث مع موقع“واللا” العبري ونشرته القناة 12 العبرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أن الجهاز الاستخباري أوصى بتنفيذ عملية“قطع رأس” لكل قادة حماس في غزة، وذكر أنه ومن خلفوه في المنصب اقترحوا على المستوى السياسي الخطط التنفيذية.



وأكد أن نتنياهو هو الذي رفض مقترحات“الشاباك” في جميع الفرص التي كانت مواتية لتصفية قادة حماس.



وكانت اتهامات قد وجهت إلى نتنياهو عقب هجوم حماس بأنه حرص على تعزيز قوة حماس لكي يضعها في مواجهة مع السلطة الفلسطينية، بغرض إبعاد أي حديث عن دولة فلسطينية مستقبلية، ومن ثم تغاضى عن مصادر تمويلها وغير ذلك.