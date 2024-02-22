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6 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في رفح

2/22/2024 11:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 6 مواطنين وجرح آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة "زلاطة" شرق رفح، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء وعدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.


كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.


وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

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