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هنية يغادر القاهرة بعد لقاءات مع عباس كامل

2/22/2024 11:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتم وفد قيادة حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته إلى مصر، حيث استغرقت عدة أيام.


وأفاد بيان لحماس بأن "وفد الحركة أجرى عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية والإخوة المساعدين".


وأضاف البيان أن الوفد "بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".


ووفق البيان "تطرقت المباحثات إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل".

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