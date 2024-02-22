هنية يغادر القاهرة بعد لقاءات مع عباس كامل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اختتم وفد قيادة حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته إلى مصر، حيث استغرقت عدة أيام.
وأفاد بيان لحماس بأن "وفد الحركة أجرى عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية والإخوة المساعدين".
وأضاف البيان أن الوفد "بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".
ووفق البيان "تطرقت المباحثات إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل".
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