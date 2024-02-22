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يوم التأسيس يزيد الإقبال على المقتنيات التراثية

2/22/2024 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نشطت ذكرى يوم التأسيس الإقبال على المقتنيات التراثية، حيث شهدت الأسواق الشعبية والمحلات التي تختص ببيع مثل هذه المتقنيات توافدًا كبيرًا من الجميع رجالًا ونساءً وأطفالًا لاقتناء القطع التراثية التي تعكس جمالية وتاريخ كل منطقة، وتبرز وجهها التاريخي ومساهمتها في بناء الوطن، واستذكارها لحكايات التأسيس والرجال الذين صنعوه.
حركة نشطة
يجزم محمد القحص أن المقتيات الأثرية تثير اهتمام الجميع، ويزداد الإقبال عليها في مثل هذه المناسبات التاريخية لأنها تؤكد عمق ارتباط إنسان هذا البلد لوطنه.
ويقول إنه بالرغم من أنه لا يكاد يخلو بيت من البيوت من وجود قطعة من التراث سواء كانت في الأدوات أو الملابس أو الجنابي أو حتى البنادق القديمة، فإنه في مثل هذا اليوم حيث يتحول الوطن إلى مساحات للاحتفال واستذكار مسيرة التأسيس التي بدأت بناء وطن عظيم بحجم المملكة يصرون أكثر على الاحتفاء به بالتأكيد على الهوية والتمسك بالتراث كرمز لانتمائهم إلى هذا الوطن العظيم.
ويؤكد أنه من المظاهر اللافتة هو إقبال الشباب الصغار على التزين بالجنابي النجرانية للمشاركة في احتفالات المنطقة بهذه المناسبة، وقد شهد سوق الجنابي في الأيام القليلة الماضية حركة نشطة وزحامًا شديدًا اختلط فيه الأطفال مع الشباب وكبار السن الذي يشترون ويصلحون لباس الجنابي، ويتأهبون لأن يكونوا جزء من عرس هذا الوطن، وهو ما انعكس بهاء جميلا على احتفالات المنطقة والمسيرات العفوية التي أقامها أبناؤها.
تراث عريق
يشير سعيد اليامي إلى أن يوم التأسيس مناسبة يتجلى فيها الفخر الوطني والانتماء الثقافي من خلال الاحتفالات والفعاليات التي تُقام في مختلف مناطق المملكة، ولعل الحرص على ارتداء اللباس التراثي والتزين بالأدوات التراثية من أهم المظاهر التي يحرص السعوديون عليها تأكيدًا للانتماء والفخر بهذا الوطن، ومن هنا نستطيع أن نفهم ذاك الإقبال المتزايد الذي شهدته أسواق بيع المقتنيات الأثرية التي تعكس جمالية الثقافة الأصيلة، وتتنوع تبعًا للمناطق بين أزياء تقليدية، وحلي فضية وذهبية، وأسلحة تقليدية، وغيرها.
قصة وطن
يركز عبدالله بالحارث على أن الاحتفال بيوم التأسيس بات علامة مميزة في فعالياته وأنشطته التي تعكس الثقافة والتراث العريق لمناطق المملكة الغنية بالتاريخ، ويبرز الإقبال اللافت على المقتنيات التراثية كشكل من أشكال التعبير الثقافي عن الفرح بهذا اليوم، خصوصًا أن تلك المقتنيات تروي قصصًا وحكايات لأمجاد هذا الوطن وعمق تاريخه، ولذا يتوافد الجميع على الأسواق الشعبية لشرائها كجزء لا يتجزأ من الاحتفالات الوطنية.

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