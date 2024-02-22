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السعودية تتزين بلون الفرح في يوم التأسيس

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) بروح الفرح، ومسيرات احتفال، ومشاعر الفخر والفخار، احتفى السعوديون في جميع مناطق المملكة، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139 للهجرة، الموافق لشهر فبراير من عام 1727 للميلاد على يد الإمام محمد بن سعود.
ووسط فعاليات ضخمة، خرج السعوديون يحتفلون بيوم التأسيس، وشهدت شوارع المدن مسيرات فرح ضخمة، أقيمت جنبًا إلى جنب مع فعاليات عدة وعلى كافة

وجسّد السعوديون في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، وعاصمتها الدرعية، ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- حتى وقتنا الحاضر.

إرث عظيم
عبر أبناء المملكة عن فخرهم بهذا الإرث التاريخي الكبير، الذي أسسه الإمام محمد بن سعود، في دولة عظيمة رسمت سجلاً حافلاً لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية تحت حكم الدولة السعودية الأولى، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد موحدها، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وباني نهضتها الذي ينسب إليه الفضل بعد الله في تطورها ونمائها، ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من نهضة داخلية ومكانة متميزة عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ومن بعده أبناؤه الملوك، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن

سماء الإبداع
تزامنًا مع المناسبة شهدت مدن المملكة فعاليات ثقافية وفنية حلقت في سماء الإبداع والحب والولاء، وجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلفه قادة هذه البلاد المباركة ورجالاتهم، في لوحات معبرة عن فصول من الزمن مرت بها هذه البلاد في أوقات الرخاء والشدة، وظلت خلالها راسخة أبيّة محافظة على هويتها العربية الأصيلة، مجددة مفهوم الوحدة الوطنية في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة السعودية الأولى، فالثانية حتى المملكة العربية السعودية ظل خلالها التلاحم عنوانًا بارزًا للعلاقة المجيدة ما بين الشعب والقيادة الرشيدة، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي تشهد خلاله البلاد تطورًا ونهضة في شتى المجالات، تقودها الرؤية الطموحة رؤية المملكة

أزياء تراثية
عكست الأزياء الشعبية فرحة الأطفال خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، ومعايشتهم تراث المملكة، وإرث الأجداد، مبدين سعادتهم بأزيائهم الشعبية التقليدية التي يرتدونها، وأنشطتهم التراثية التي يمارسونها داخل الفعالية.
وارتدى المحتفلون أزياءهم الشعبية القديمة، التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل، الذي ترجع جذوره إلى الدولة السعودية

وتباينت الأزياء التي ارتداها الأطفال والفتيات والشباب في يوم التأسيس، إشارة إلى تناغم الثقافات بين مناطق السعودية، إلى جانب الحرص على تأصيل التراث القديم، الذي كان حاضرًا بكل قوة في كافة احتفالات المملكة اليوم، ما يعزز الانتماء الثقافي لتاريخ السعودية منذ 300 عام.

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