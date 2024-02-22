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حفلات تتوج النجوم في السعودية

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل فنان العرب، المطرب محمد عبده تربعه دون منازع على قمة الغناء السعودي، وبقي الأكثر طلبا من قبل الجماهير خلال العام المنصرم، حيث كان الأكثر إقامة للحفلات في المملكة في 2023، والتي ختمها بليلتي اليوبيل الماسي احتفاء بسنوات عطائه المستمرة لفن الغناء الخليجي.
وإضافة إلى محمد عبده تألق الفنان عبدالمجيد عبدالله خلال العام الماضي، ومثله الفنان الشاب تامر عاشور والفنانات نانسي عجرم وأصالة وأنغام وأحلام، وذلك استنادا إلى عدد الحفلات التي أقاموها في المملكة منذ مطلع العام 2023 وحتى الآن.
10 حفلات
أحيا محمد عبده 10 حفلات خلال 2023 في السعودية، وكان أكثر الفنانين إقامة للحفلات، ناهيك عن أن تذاكر حفلاته كانت تنفد بمجرد طرحها وخلال دقائق فقط.
وأقيمت معظم حفلاته في 2023 بمسرح محمد عبده أرينا الذي يعد أكبر مسرح من ناحية السعة (سعته 22 ألف مقعد).
كما بلغ عدد مشاهدات حفلاته مباشرة 166

حفلات محمد عبده 2023
ـ حفلة اليوم الوطني، جدة سوبر دوم، مشاهدات البث المباشر للحفل 24 ألفا
ـ حفلة اليوبيل الماسي في مسرح محمد عبده أرينا، نفدت جميع التذاكر، ويتسع المسرح لـ22 ألف مقعد
ـ حفلة الغناء بالفصحى في الرياض بالنسخة الثالثة، المشاهدات 17 ألفا
ـ حفلة جلسات ليالي الرياض في مسرح محمد عبده أرينا بالرياض
ـ حفلة عيد الفطر بأبها، في مسرح جامعة الملك خالد، المشاهدات 15 ألفا
ـ حفلة عيد الفطر بالدمام، المشاهدات 65 ألفا
ـ حفلة عيد الأضحى بأبها ضمن جولة المملكة
ـ حفلة مهرجان لحن المملكة في جدة، المشاهدات 45 ألفا
ـ حفلة في الأحساء في 6 يوليو ضمن جولة المملكة 2023
ـ حفلة ليالي الدرعية بمسرح جلسات الدرعية، التذاكر من 2000 إلى 11 ألف ريال
عبدالمجيد عبدالله
على الرغم من غيابه لفترة عن الحفلات الغنائية، حيث أقيم آخر حفل له في نوفمبر، وسبقه بحفلتين أخريين فقط خلال عام 2023، إلا أن حفلاته، ووفقًا لـtim out تعد من أهم الحفلات التي يترقبها الجمهور السعودي، حيث تنفد جميع تذاكر حفلاته بشكل سريع، كما أنه حصل على المركز الأول للمغني الأكثر الشعبية في السعودية وفقًا لـpopnable.

حفلات عبدالمجيد عبدالله 2023
ـ حفلة مهرجان لحظات العلا 2023 في 10 فبراير بمسرح مرايا العلا
ـ مهرجان لحن المملكة، الأمسية الثانية بجدة، عدد المشاهدات 14 ألفا
ـ حفلة البوليفارد وورلد في 2 نوفمبر
تامر عاشور
يعد الفنان تامر عاشور من أهم الأصوات الشابة حاليا، وقد ازدادت شعبيته بشكل هائل في السنتين الأخيرتين.
وأقام عاشور 4 حفلات طوال موسم الرياض، كانت آخرها على مسرح أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف معقد، بصحبة المغنية ((أنغام))، وبلغت مشاهداته 170 ألف مشاهدة.
وفي موسم الرياض في حفل ((ليلة الدموع)) بلغت مشاهداته 878 ألفا.

حفلات تامر عاشور 2023
ـ حفلة مباشرة أونلاين على موقع //webook في 25 أكتوبر
ـ حفلة حوار غنائي مع أنغام على مسرح أبو بكر سالم الذي يسع لـ6 آلاف مقعد، المشاهدات 170 ألفا
ـ حفلة ليلة الدموع النسخة الثانية 878 ألفا
ـ حفلة على مسرح بنش مارك في جدة
أصالة نصري
تألقت الفنانة أصالة، وكانت من أهم الأصوات حضورا في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وكانت أصالة من بين النجوم الذي أحيوا حفل توزيع جوائز ((Joy Awards)) ونالت منه جائزة الفنانة المفضلة، فيما كانت آخر حفلاتها في المملكة حفل ألحان صلاح الشرنوبي في مسرح أبو بكر سالم.
وخلال عامي 2023 أحيت أصالة 6 حفلات، فيما أحيت خلال 2024 حفلين.

حفلات أصالة نصري 2023
ـ حفل بقاعة المرايا العلا في 13 يناير
ـ حفل بالقصيم في 13 أكتوبر
ـ حفل روائع بليغ حمدي بمسرح أبو بكر سالم في 9 نوفمبر، المشاهدات 378 ألفا
ـ حفل بأبها في 2 يونيو بمسرح جامعة الملك خالد
ـ مهرجان الغناء بالفصحى، الليلة الثالثة 19 أكتوبر، المشاهدات 11 ألفا
ـ حفلة ليلة الدموع الثانية على مسرح أبو بكر سالم 2024
ـ ليلة نجمات العرب، 1 يناير، على مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
ـ حفلة ليلة ألحان صلاح الشرنوبي 18 يناير، بمسرح بنش مارك، المشاهدات 85 ألفا
نانسي عجرم
أصبح حضور المغنية نانسي عجرم ذا وضوح كبير بالمملكة، وتجلى أكثر مع مطلع العام الجديد، حيث أقامت حفلات عدة بدءًا من ليلة نجمات العرب مطلع يناير الماضي، وشاركت في 5 حفلات من ضمنها حفلة قاعة مرايا العلا وحفل ليلة صلاح الشرنوبي، فيما كانت آخر حفلاتها في الثاني من فبراير الحالي بمسرح بوليفارد سيتي، فيما لم تشارك في العالم الماضي سوى بحفلين مقارنة بحفلاتها العام الماضي التي بلغت حفلتين

حفلات نانسي عجرم 2023
ـ 9 نوفمبر حفل روائع بليغ حمدي، على مسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 378 ألفا
ـ آخر يوم في حفل الميدل بيست ساوندستورم 2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
ـ حفلة مرايا العلا 1 يناير
ـ حفلة ليلة ألحان صلاح الشرنوبي 18 يناير، بمسرح بنش مارك، المشاهدات 85 ألفا
ـ حفلة في ميدل بيست 26 يناير، في الرياض
ـ حفلة في 2 فبراير على مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات للبث المباشر 27 ألفا
أنغام
مثل أصالة، تألقت الفنانة أنغام وأقامت عددا من الحفلات منذ مطلع 2023 (تحديدا 7 حفلات)، إضافة إلى حفل في العام الحالي.
وتعد أنغام من أهم الأصوات النسائية حضورًا بصوتها العذب والشجي.

حفلات أنغام 2023
ـ 28 أبريل حفل عيد الفطر ببريدة، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية
ـ 9 نوفمبر حفل روائع بليغ حمدي بمسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 378 ألفا
ـ حفل حوار غنائي مع تامر عاشور، مسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 170 ألفا
ـ حفل بـ3 و4 أغسطس مسرح بنش مارك جدة، المشاهدات 369 ألفا
ـ حفل ذكريات 8 مارس مسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 729 ألفا
ـ 17 مارس حفل ليلة صوت مصر بمسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 122 ألفا
ـ 4 مايو حفل روائع الموجي مسرح بنش مارك جدة، المشاهدات 161 ألفا
2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
أحلام
انفردت ((الملكة)) أحلام بأنها الفنانة الخليجية الأكثر شهرة بالمملكة، وبأنها الوحيدة التي حظيت بحفل خاص ومميز بعنوان ((ليلة الشطرنج)) وغنت فيه لمدة 6 ساعات وذلك يوم 9 فبراير بمسرح أبو بكر سالم برعاية موسم الرياض، إضافة لغنائها في ليلة الأمير سعود بن عبدالله.
وأحيت لأحلام 3 حفلات في 2023، ومثلها كذلك في

حفلات أحلام 2023
ـ 18 أغسطس حفلة القصيم ضمن حفلات جولة المملكة
ـ 25 أغسطس، جدة مسرح بنش مارك
ـ 17 فبراير حفلة الليلة الماسية مسرح أبو بكر 2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
ـ 9 فبراير حفلة ليلة الشطرنج، غنت لمدة 6 ساعات، ونفدت التذاكر بعد ساعات من طرحها
إليسا
سحرت أليسا الجمهور السعودي برقة إحساسها وعذوبة صوتها، وقد شاركت في 4 حفلات خلال العام الماضي، وكان آخرها حفل ليلة نجمات العرب.
وخلال العام الحالي أقامت أليسا حفلا واحدا في السعودية

حفلات إليسا 2023
ـ 18 نوفمبر مسرح محمد عبده أرينا مع وائل كفوري
ـ 18 مايو، جدة مسرح بنش مارك
ـ 25 أكتوبر، حفل أونلاين لتدرسين تطبيق webook
ـ 14 ديسمبر الرياض بساوندستورم الميدل بسيت وهي من قامت بافتتاح الحفل
2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
أبرز الفنانين شعبية
(حسب استطلاعات GOOGLE لعام 2023)
1. محمد عبده
2. عبدالمجيد عبدالله
3. أحلام
4. أصالة
5. أنغام
6. إليسا
7. نانسي عجرم
8. تامر عاشور

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