حفلات تتوج النجوم في السعودية

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- Al Watan) واصل فنان العرب، المطرب محمد عبده تربعه دون منازع على قمة الغناء السعودي، وبقي الأكثر طلبا من قبل الجماهير خلال العام المنصرم، حيث كان الأكثر إقامة للحفلات في المملكة في 2023، والتي ختمها بليلتي اليوبيل الماسي احتفاء بسنوات عطائه المستمرة لفن الغناء الخليجي.
وإضافة إلى محمد عبده تألق الفنان عبدالمجيد عبدالله خلال العام الماضي، ومثله الفنان الشاب تامر عاشور والفنانات نانسي عجرم وأصالة وأنغام وأحلام، وذلك استنادا إلى عدد الحفلات التي أقاموها في المملكة منذ مطلع العام 2023 وحتى الآن.
10 حفلات
أحيا محمد عبده 10 حفلات خلال 2023 في السعودية، وكان أكثر الفنانين إقامة للحفلات، ناهيك عن أن تذاكر حفلاته كانت تنفد بمجرد طرحها وخلال دقائق فقط.
وأقيمت معظم حفلاته في 2023 بمسرح محمد عبده أرينا الذي يعد أكبر مسرح من ناحية السعة (سعته 22 ألف مقعد).
كما بلغ عدد مشاهدات حفلاته مباشرة 166
حفلات محمد عبده 2023
ـ حفلة اليوم الوطني، جدة سوبر دوم، مشاهدات البث المباشر للحفل 24 ألفا
ـ حفلة اليوبيل الماسي في مسرح محمد عبده أرينا، نفدت جميع التذاكر، ويتسع المسرح لـ22 ألف مقعد
ـ حفلة الغناء بالفصحى في الرياض بالنسخة الثالثة، المشاهدات 17 ألفا
ـ حفلة جلسات ليالي الرياض في مسرح محمد عبده أرينا بالرياض
ـ حفلة عيد الفطر بأبها، في مسرح جامعة الملك خالد، المشاهدات 15 ألفا
ـ حفلة عيد الفطر بالدمام، المشاهدات 65 ألفا
ـ حفلة عيد الأضحى بأبها ضمن جولة المملكة
ـ حفلة مهرجان لحن المملكة في جدة، المشاهدات 45 ألفا
ـ حفلة في الأحساء في 6 يوليو ضمن جولة المملكة 2023
ـ حفلة ليالي الدرعية بمسرح جلسات الدرعية، التذاكر من 2000 إلى 11 ألف ريال
عبدالمجيد عبدالله
على الرغم من غيابه لفترة عن الحفلات الغنائية، حيث أقيم آخر حفل له في نوفمبر، وسبقه بحفلتين أخريين فقط خلال عام 2023، إلا أن حفلاته، ووفقًا لـtim out تعد من أهم الحفلات التي يترقبها الجمهور السعودي، حيث تنفد جميع تذاكر حفلاته بشكل سريع، كما أنه حصل على المركز الأول للمغني الأكثر الشعبية في السعودية وفقًا لـpopnable.
حفلات عبدالمجيد عبدالله 2023
ـ حفلة مهرجان لحظات العلا 2023 في 10 فبراير بمسرح مرايا العلا
ـ مهرجان لحن المملكة، الأمسية الثانية بجدة، عدد المشاهدات 14 ألفا
ـ حفلة البوليفارد وورلد في 2 نوفمبر
تامر عاشور
يعد الفنان تامر عاشور من أهم الأصوات الشابة حاليا، وقد ازدادت شعبيته بشكل هائل في السنتين الأخيرتين.
وأقام عاشور 4 حفلات طوال موسم الرياض، كانت آخرها على مسرح أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف معقد، بصحبة المغنية ((أنغام))، وبلغت مشاهداته 170 ألف مشاهدة.
وفي موسم الرياض في حفل ((ليلة الدموع)) بلغت مشاهداته 878 ألفا.
حفلات تامر عاشور 2023
ـ حفلة مباشرة أونلاين على موقع //webook في 25 أكتوبر
ـ حفلة حوار غنائي مع أنغام على مسرح أبو بكر سالم الذي يسع لـ6 آلاف مقعد، المشاهدات 170 ألفا
ـ حفلة ليلة الدموع النسخة الثانية 878 ألفا
ـ حفلة على مسرح بنش مارك في جدة
أصالة نصري
تألقت الفنانة أصالة، وكانت من أهم الأصوات حضورا في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وكانت أصالة من بين النجوم الذي أحيوا حفل توزيع جوائز ((Joy Awards)) ونالت منه جائزة الفنانة المفضلة، فيما كانت آخر حفلاتها في المملكة حفل ألحان صلاح الشرنوبي في مسرح أبو بكر سالم.
وخلال عامي 2023 أحيت أصالة 6 حفلات، فيما أحيت خلال 2024 حفلين.
حفلات أصالة نصري 2023
ـ حفل بقاعة المرايا العلا في 13 يناير
ـ حفل بالقصيم في 13 أكتوبر
ـ حفل روائع بليغ حمدي بمسرح أبو بكر سالم في 9 نوفمبر، المشاهدات 378 ألفا
ـ حفل بأبها في 2 يونيو بمسرح جامعة الملك خالد
ـ مهرجان الغناء بالفصحى، الليلة الثالثة 19 أكتوبر، المشاهدات 11 ألفا
ـ حفلة ليلة الدموع الثانية على مسرح أبو بكر سالم 2024
ـ ليلة نجمات العرب، 1 يناير، على مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
ـ حفلة ليلة ألحان صلاح الشرنوبي 18 يناير، بمسرح بنش مارك، المشاهدات 85 ألفا
نانسي عجرم
أصبح حضور المغنية نانسي عجرم ذا وضوح كبير بالمملكة، وتجلى أكثر مع مطلع العام الجديد، حيث أقامت حفلات عدة بدءًا من ليلة نجمات العرب مطلع يناير الماضي، وشاركت في 5 حفلات من ضمنها حفلة قاعة مرايا العلا وحفل ليلة صلاح الشرنوبي، فيما كانت آخر حفلاتها في الثاني من فبراير الحالي بمسرح بوليفارد سيتي، فيما لم تشارك في العالم الماضي سوى بحفلين مقارنة بحفلاتها العام الماضي التي بلغت حفلتين
حفلات نانسي عجرم 2023
ـ 9 نوفمبر حفل روائع بليغ حمدي، على مسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 378 ألفا
ـ آخر يوم في حفل الميدل بيست ساوندستورم 2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
ـ حفلة مرايا العلا 1 يناير
ـ حفلة ليلة ألحان صلاح الشرنوبي 18 يناير، بمسرح بنش مارك، المشاهدات 85 ألفا
ـ حفلة في ميدل بيست 26 يناير، في الرياض
ـ حفلة في 2 فبراير على مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات للبث المباشر 27 ألفا
أنغام
مثل أصالة، تألقت الفنانة أنغام وأقامت عددا من الحفلات منذ مطلع 2023 (تحديدا 7 حفلات)، إضافة إلى حفل في العام الحالي.
وتعد أنغام من أهم الأصوات النسائية حضورًا بصوتها العذب والشجي.
حفلات أنغام 2023
ـ 28 أبريل حفل عيد الفطر ببريدة، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية
ـ 9 نوفمبر حفل روائع بليغ حمدي بمسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 378 ألفا
ـ حفل حوار غنائي مع تامر عاشور، مسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 170 ألفا
ـ حفل بـ3 و4 أغسطس مسرح بنش مارك جدة، المشاهدات 369 ألفا
ـ حفل ذكريات 8 مارس مسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 729 ألفا
ـ 17 مارس حفل ليلة صوت مصر بمسرح أبو بكر سالم، المشاهدات 122 ألفا
ـ 4 مايو حفل روائع الموجي مسرح بنش مارك جدة، المشاهدات 161 ألفا
2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
أحلام
انفردت ((الملكة)) أحلام بأنها الفنانة الخليجية الأكثر شهرة بالمملكة، وبأنها الوحيدة التي حظيت بحفل خاص ومميز بعنوان ((ليلة الشطرنج)) وغنت فيه لمدة 6 ساعات وذلك يوم 9 فبراير بمسرح أبو بكر سالم برعاية موسم الرياض، إضافة لغنائها في ليلة الأمير سعود بن عبدالله.
وأحيت لأحلام 3 حفلات في 2023، ومثلها كذلك في
حفلات أحلام 2023
ـ 18 أغسطس حفلة القصيم ضمن حفلات جولة المملكة
ـ 25 أغسطس، جدة مسرح بنش مارك
ـ 17 فبراير حفلة الليلة الماسية مسرح أبو بكر 2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
ـ 9 فبراير حفلة ليلة الشطرنج، غنت لمدة 6 ساعات، ونفدت التذاكر بعد ساعات من طرحها
إليسا
سحرت أليسا الجمهور السعودي برقة إحساسها وعذوبة صوتها، وقد شاركت في 4 حفلات خلال العام الماضي، وكان آخرها حفل ليلة نجمات العرب.
وخلال العام الحالي أقامت أليسا حفلا واحدا في السعودية
حفلات إليسا 2023
ـ 18 نوفمبر مسرح محمد عبده أرينا مع وائل كفوري
ـ 18 مايو، جدة مسرح بنش مارك
ـ 25 أكتوبر، حفل أونلاين لتدرسين تطبيق webook
ـ 14 ديسمبر الرياض بساوندستورم الميدل بسيت وهي من قامت بافتتاح الحفل
2024
ـ ليلة نجمات العرب 1 يناير مسرح محمد عبده أرينا، المشاهدات 193 ألفا
أبرز الفنانين شعبية
(حسب استطلاعات GOOGLE لعام 2023)
1. محمد عبده
2. عبدالمجيد عبدالله
3. أحلام
4. أصالة
5. أنغام
6. إليسا
7. نانسي عجرم
8. تامر عاشور
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